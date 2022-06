Kunstfluglehrgang am Flugplatz in Leibertingen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Idee von Hubert Schilling, einen Kunstfluglehrgang am Saisonanfang 2022 in Leibertingen durchzuführen, wurde in die Tat umgesetzt. Zum Saisonanfang macht Sinn, denn dadurch können die Grundschüler, die an diesem Lehrgang teilnehmen, das Erlernte gleich im weiteren Verlauf des Jahres in die Praxis umsetzen und die Geübten im Kunstflug können schon für die anstehenden Wettbewerbe trainieren. Lehrgangsleiter Dirk Lohmann hatte eine ganze Reihe von Fluglehrern um sich geschart. So waren mit Barbara Gerkhard, Martin Krämer, Christoph Marschowski, Thomas Drescher und Björn Simmes eine ganze Reihe wettbewerbserfahrener Fluglehrer anwesend, die sich um die drei Grundschüler Nicklas Liebhart, Daniel Schilling und Manuel Höllmann sowie die „Fortbilder“ Andreas Hummel und Philip Simmes kümmerten. Der Montagvormittag wurde mit dem Aufbauen der Kunstflugdoppelsitzer gefüllt. Da das Wetter den Piloten leider nicht hold war, wurde der weitere Verlauf des Montags mit Theorie gefüllt. Der Dienstag erwies sich leider auch als nicht fliegbar und somit wurde wieder Theorie angesetzt. So führte Christoph Maschowski die Teilnehmer in die Theorie des Kunstfluges ein. Dann kam der Mittwoch und der Himmel riss auf. Motiviert vom blauen Himmel und den vielen Erzählungen der beiden vergangenen Lehrgangstage wurden die Flugzeuge an den Start gezogen und die ersten Übungsstarts mit den Grundschülern durchgeführt. Die Schleppmaschinen waren am Morgen vom Flugplatz Albstadt-Degerfeld und aus Mengen schon eingeflogen. So schritt die Zeit weiter fort mit den Rückenflugübungen und den ersten Trainingsfiguren, welche von den Fluglehrern vor- und dann von den Schülern fleißig nachgeflogen wurden. Die Trudeleinweisungen wurden auf dem Fox durchgeführt. Am Freitagnachmittag wurden die Flugzeuge wieder sorgfältig geputzt und in den Anhängern verstaut. Der Lehrgang endete am Samstagmorgen mit einem gemeinsamen Frühstück, nach dem die Kunstflugpiloten bestens gerüstet für die Saison wieder in verschiedene Richtung von dannen fuhren. Bei einem waren sich alle einig: Dieses Kunstfluglager am Saisonanfang in Leibertingen muss nächstes Jahr auf jeden Fall wiederholt werden.