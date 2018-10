Kulturlandschaft Donau als Fotografiethema

Die Fotoausstellung „Magie einer Flusslandschaft“ wird am Montag, 8. Oktober, um 19 Uhr in der Schalterhalle der Sparkasse in Meßkirch eröffnet.

Der Schwäbische Heimatbund hat die Obere Donau zur Kulturlandschaft des Jahres 2018 auserkoren. Hinter dem Titel verbirgt sich eine Vielzahl von Veranstaltungen im Aktionsgebiet zum Thema , die ganz unterschiedliche Veranstalter organisiert haben.

Das Projektteam „Kulturlandschaft 2018“ hat mit der Sparkasse Pfullendorf-Meßkirch einen Veranstalter gefunden, der nicht nur in der Region verwurzelt ist, sondern mit Wolfgang Veeser auch einen Mitarbeiter hat, der zwar nur in seiner Freizeit mit der Kamera unterwegs ist, aber für Bildagenturen und Zeitschriften arbeitet.

Er hält das fest, was viele Menschen schon gar nicht mehr registrieren, die Schönheit der Landschaft vor Ort: Die „Magie einer Fluss- und Felslandschaft“. So lautet auch der Titel der Fotoausstellung.

Zur Einstimmung gibt es eine kleine Multivisionsshow. Danach wird Wolfgang Veeser in einer Talkrunde erläutern, warum er sich der Landschaftsfotografie verschrieben hat und welche Faszination dieses Genre bietet.

Bei einem kleinen Imbiss kann man sich dann einige der Fotos im Großformat anschauen. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, in den kommenden drei Wochen während der Öffnungszeiten der Sparkasse die ausgestellten Fotos in Ruhe anzusehen oder sich rund um die Uhr an der Multivisionsshow zu erfreuen, die auf einem Großbildschirm zu sehen ist. Und das auch dann, wenn die Schalter geschlossen sind.