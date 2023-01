Kultur in der Schwenninger Vesperkirche

Die Schwenninger Vesperkirche kann 2023 endlich wieder in gewohntem Rahmen stattfinden. Dazu gehören auch in traditioneller Weise verschiedene Kulturveranstaltungen. So auch dieses Jahr.

Sie finden alle in der Pauluskirche statt und beginnen um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei. Was für das gemeinsame Essen gilt, soll auch für die Kultur gelten. Wie die Veranstalter mitteilen, ist die Tür offen für alle. Wer wenig Geld hat, ist trotzdem willkommen, wer ein persönliches „Kulturbudget“ hat, spendet solidarisch für die Unkosten. Das gilt übrigens auch für die auftretenden Künstler und Musiker. Sie spielen teilweise Benefizkonzerte oder bekommen kleine Aufwandsentschädigungen.

Und das erwartet die Besucher: Singer-Songwriterin Franziska Kewes und die Liedermachern Ingrid Kappeler mit eigenen Liedern am Freitag, 27. Januar.

Das Klezmerensemble Huljet spielt am Samstag, 28. Januar jiddische Lieder und Klezmer-Instrumentalstücke.

Am Freitag, 3. Februar steht der Dokumentarfilm von Klaus Peter Karger „Herr Felde und der Wert der Dinge“ auf dem Programm. Der Regisseur und die Protagonisten werden anwesend sein.

Die „Four Sax.Brothers“ sind Musiker aus dem Saxophonsatz der Swano-Bigband und haben ihren Auftritt am Samstag, 4. Februar. In ihrem Repertoire sind Klassik, Dixie, Swing, Latin und Oldies.

Cineastisch geht es weiter am Dienstag, 7. Februar. Der Film „RockRadioRevolution“ ist eine britisch Musikkomödie, die die Geschichte eines Piratensenders erzählt, der in den 1960er Jahren von einem Schiff in der Nordsee aus Rock’n’Roll sendet.

Die Band Stormy Friday spielt dann am Samstag, 11. Februar. In der sechsköpfigen Band befinden sich drei ehemalige Religionslehrer, die alle versprechen, an diesem Tag die Kirche zu rocken.