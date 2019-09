Kulinarische Weltreise am Marktbrückle

Rund um das Meßkircher Marktbrückle herrscht am Donnerstagabend reger Betrieb. In acht Wagen wird gekocht, gebraten, frittiert und gegrillt, an Stehtischen und auf Bierbänken sitzend probieren die Besucher des letzten diesjährigen Streetfoodabends das unterschiedliche kulinarische Angebot.

Aus einem Wagen heraus wird Lángos, ein in Fett ausgebackener Hefeteigfladen, verkauft. Die ungarische Spezialität kann mit mehreren unterschiedlichen Belägen geordert werden: Ob klassisch mit Salz und Knoblauch, belegt mit Käse und Salami oder als Variante mit Apfelmus – die Auswahl ist groß, auch anderen Ständen. Burgerfreunde kommen an diesem Abend ebenso auf ihre Kosten wie Liebhaber von Donuts und Wraps. Zudem wird italienisches Essen verkauft, die dort von den Köchen servierten Nudeln werden vorher in einem großen Käselaib geschwenkt. Für Musiker Tommy Haug müsste das Essensangebot jedoch gar nicht so groß sein, wie der Singer/Songwriter vor seinem Auftritt am Rathaus verrät: „Ich bin eigentlich mit einem Burger voll und ganz zufrieden.“ Einen besonderen Tipp für „schwäbische Leckereien“ hat Ilona Boos parat, die mit ihrer Familie über den Markt schlendert. Am empfohlenen Stand gibt es neben Käsespätzle und Kartoffelsalat das „Schwaben-Sandwich“, eine Maultasche zwischen zwei getoasteten Brotscheiben, garniert mit Rucola, Tomate, einem Spiegelei, geschmälzten Zwiebeln und Soße. Das Küchenteam nebenan bietet unter anderem Pulled Pork an und ist begeistert vom Streetfoodabend, wie ein Mitarbeiter erklärt: „Wir sind das zweite Mal hier und wollen auf jeden Fall wieder kommen. Hier stimmt einfach alles.“ Ähnlich sieht es auch schräg gegenüber bei den Fleischspießgrillern aus. Die Riedlinger möchten bei einer erneuten Auflage im kommenden Jahr wieder Spieße und Schaschlik anbieten. Besucher Matthias Lichtenberger aus Sauldorf blickt ebenfalls positiv auf die Veranstaltung. Er ist das erste mal mit seiner Frau da und freut sich nicht nur über das vielfältige Essensangebot, sondern auch über den „kleinen Rahmen und das schöne Ambiente.“

Ob es im nächsten Jahr mit den Streetfoodabenden weitergeht, ist noch nicht sicher. „Wir ziehen eine positive Bilanz der Veranstaltungen und wollen im Winter über die Fortsetzung nachdenken“, heißt es aus der Touristen-Information Meßkirch.