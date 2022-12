Krippe von St. Martin in Meßkirch an Dreikönig vorgestellt

Zu den Hintergründen der Krippe in St. Martin Meßkirch können sich Interessierte bei einer Führung am Freitag, 6. Januar, um 14.30 Uhr informieren. Die Führung leitet Andrea Braun-Henle, sie kostet drei Euro pro Person, Kinder bis einschließlich 14 Jahre sind frei.

Mit der Krippe, die Robert Rauch nach dem Zweiten Weltkrieg für die Kirche von Meßkirch gestaltet hat, besitzt St. Martin laut Ankündigungstext ein außergewöhnliches Kunstwerk. Die monumentale Krippe wurde vom Mimmenhausener Künstler im Jahr 1951 für den Seitenaltar geschaffen. Vier Meter hoch zieht sich der Krippenaufbau bis zur Kanzel hinauf. 19 ausdrucksstarke Großfiguren gehören zum Ensemble der Krippe.

Wer war der Künstler Robert Rauch, der zahlreiche Kunstwerke in der Region hinterlassen hat? Wer waren die Menschen, die kurz nach dem Krieg in einer Zeit von Knappheit für diese Krippe Geld gesammelt haben? Wie und woraus ist sie gemacht? Was ist das Besondere an diesem Kleinod? Welche Botschaft hält es heute für uns bereit? Diese und weitere Fragen werden im Verlauf der Führung beantwortet.