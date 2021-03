Kripo nimmt 52-Jährigen fest

Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats Sigmaringen haben Ende letzter Woche zu der Ergreifung eines flüchtigen 52-Jährigen geführt, der im dringenden Verdacht steht, im illegalen Besitz einer größeren Menge Drogen gewesen zu sein und damit auch Handel betrieben zu haben. Das teilen die Staatsanwaltschaft Hechingen und das Polizeipräsidium Ravensburg in einer gemeinsamen Pressemeldung mit. Der Mann war, im Auto fahrend, einer Polizeistreife in Meßkirch aufgefallen und hatte versucht sich einer Kontrolle zu entziehen. Dabei verursachte er einen Verkehrsunfall, flüchtete vom Unfallort und ließ dort eine größere Menge Kokain zurück (wir berichteten). Intensive Nachforschungen führten Ende letzter Woche zur Ergreifung des 52-Jährigen. Bei seiner Festnahme führte er mehre gefälschte Ausweisdokumente mit sich. Da gegen ihn ein Haftbefehl bestand und auch bei einer erneuten Vorführung durch die Staatsanwaltschaft Hechingen ein Richter die Untersuchungshaft befürwortete, wurde er zwischenzeitlich in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.