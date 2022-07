Kreutzer-Chor singt in der Stadtkirche Werke der Wiener Klassik

Nach langer Corona-Pause tritt der Kreutzer-Chor Messkirch am Sonntag 10. Juli, um 18 Uhr mit Werken der Wiener Klassik in der Stadtkirche St. Martin auf. Im Zentrum des Programms steht die selten zu hörende Messe in C-Dur für Solisten, Chor und Orchester von Franz Schubert (1797-1828), zu dem der Messkircher Komponist Conradin Kreutzer in seiner Wiener Zeit nachweislich Kontakt hatte. Außerdem erklingt das von Schubert zu dieser Messe komponierte „Tantum ergo“, sowie das „Salve Regina“ für Sopran und Orchester von Schubert. Das Programm wird durch kleinere Werke der Wiener Kirchenmusik ergänzt, darunter Mozarts „Ave verum“, das dieser für einen befreundeten Kirchenmusiker in Wien angeblich in nur 15 Minuten vor einer Chorprobe komponiert hat. Die Solisten sind Anjulie Hartrampf (Sopran), Karoline Streibich (Alt), Jonas Bruder (Tenor) und Clemens Morgenthaler (Bass). Es spielt das Orchester „Capella novanta“, die Leitung hat Franz Raml. Karten an der Abendkasse für 25 Euro. Schüler und Studenten bezahlen die Hälfte. Foto: Brender/Kreutzer-Chor Messkirch