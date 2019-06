Kreisgalerie schafft Raum für künstlerische Begegnungen

Die Kreisgalerie hat am Wochenende die Ausstellung „Künstler-Nachbarschaften I“ mit Werken von Gerhard Berger und Yongbo Zhao eröffnet. Die Tür an Tür arbeitenden Künstler stehen seit 20 Jahren im künstlerischen Austausch. Mit dieser Doppelausstellung bringen sie ihre beiden unterschiedlichen Bildsprachen zusammen.

In dem großformatigen Gemälde „Vereint“ wagten sie sogar ein seltenes gemeinsames Kunststatement, das Idee wie Humanität in einem Werk zusammendenkt und meisterlich realisiert. Von ihren Werken wiederum, ließ sich der Komponist und Saxofonist Rainer Fabich inspirieren. Gemeinsam mit der Pianistin Maharani Chakrabarti, umrahmte er auf künstlerischer Augenhöhe die Veranstaltung musikalisch.

Landrätin Stefanie Bürkle begrüßte den in Laiz aufgewachsenen und somit im Kreis beheimateten Gerhard Berger und den in China aufgewachsenen Yongbo Zhao. Seit 20 Jahren arbeiten die beiden als Nachbarn in ihren Ateliers des Domagkparks in München. Ihre Wege zur Kunst waren gänzlich unterschiedlich. Ihr Dialog, die unterschiedlichen Perspektiven, der Austausch und die Reflexion, aber auch die Verbindung Ost-West, so Bürkle, ermöglichten jedoch einen gelungenen Auftakt zur neuen Ausstellungsreihe der Kreisgalerie, die den Titel „Nachbarschaften“ trägt. „Das Gegensätzliche und das Verbindende macht diese Ausstellung so spannend.“

Berger stellte zu seinem 75. Geburtstag in Meßkirch aus

Bereits zu seinem 75. Geburtstag wurde Berger vor neun Jahren mit einer Ausstellung in der Kreisgalerie geehrt. Zhao war damals als Gast dabei. Jetzt zeigt der, in der Kunstwelt international hoch geschätzte, Künstler selbst mit Berger, bei dem er in seiner Anfangszeit in München in der Akademie der Bildenden Künste studiert hatte, wie er wie dieser Vergangenes, Gegenwärtiges und Zukünftiges malend zum Ausdruck bringt.

Den Blick für das Gemeinsame schärfte die Kunsthistorikerin Agathe Schmiddunser: „Trotz unterschiedlicher kultureller Herkunft und künstlerischem Werdegang haben sich die beiden in ihrer Auffassung dessen, was Kunst sein kann und leisten sollte, gefunden.“ Auf den ersten Blick sehe man kein gemeinsames künstlerisches Anliegen, da die Bildsprache jeweils eigenständig und fast gegensätzlich erscheine. „Doch bei näherem Hinsehen eröffnen sich dann Gemeinsamkeiten, die immer spannender werden“, so Schmiddunser.

Bei Gerhard Bergers Werke findet sie „Versatzstücke wie Köpfe in abstrahierten Umriss-Formen“ in „Kompositionen, in denen sich mehrere Bild-Ebenen und Schichten von Bildzeichen überlagern und durchdringen“. Das Gegebene ermöglicht dann Interpretationen beim Betrachter, der seine jeweils eigene Weltsicht mitbringe. Um diese nicht zu lenken, verzichtet Berger gerne auf Titel seiner Bilder.

Bei Yongbo Zhao hingegen „schwappt uns förmlich sein Bildpersonal entgegen“, so Schmiddunser: „Es sind wild gewordene Agenten, Dämonen, Böcke oder Kröten, die detailgenau eine Welt von Monstern und Mischwesen zeigen, die geradezu triebhaft und obszön aus dem Bild herauszuspringen scheinen.“ Zhaos Bildwelten sind „schaurig schön“ und rekurrieren vielfach auf Motive aus der europäischen Kunstgeschichte „von den alten bis zu zeitgenössischen Meistern“, die kombiniert und „überzeichnet“ werden und so „rätselhafte und ambivalente Werke“ ergeben und so das „Vertraute mitunter auch unheimlich erscheinen“ zu lassen.

Auseinandersetzung mit der Vergangenheit und der Zukunft

Gemeinsam ist den beiden die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit und der Zukunft des Menschen. „Während Berger konkrete Neubildungen von Form- und Farbwelten erschafft, buchstabiert Zhao mit Hilfe gemalter Gleichnisse oder sprichwörtlichen Bildern das Gefälle von Macht und Ohnmacht“, so Schmiddunser. „So geht es letztlich um die Freiheit des Denkens, die beide Künstler zusammengebracht hat.“

Die zahlreichen Besucher suchten danach möglicherweise das Eine wie das Andere in den klugen Bildern von Berger und den gewaltigen Tableaus von Zhao. Die Ausstellung ist bis zum 13. Oktober zu sehen.