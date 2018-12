Kreis überprüft Kriterien für Blitzer

Der Meßkircher Bürgermeister Arne Zwick hat namens der CDU-Faktion im Kreistag den Antrag gestellt, für den Meßkircher Teilort Menningen, genauer im Bezirk Leitishofen, an der Bundesstraße 311 die Aufstellung einer mobilen Blitzanlage zu prüfen.

Bei zwei Gegenstimmen und zwei Enthaltungen wurde beschlossen, in den Haushalt 2019 einen Betrag von 100 000 Euro für eine Blitzanlage einzustellen. Die Kreisverwaltung will zudem den bisherigen Kriterienkatalog für die Aufstellung von Blitzern überpüfen. Ob nun in Leitishofen ein Blitzer aufgestellt wird und wo der genau stehen soll, wird in einer späteren Kreistagssitzung entschieden.

Susanne Scham (Grüne), wollte wissen, warum für einen Blitzer in Leitishofen 10 000 Euro mehr als für die Krauchenwieser Blitzanlage veranschlagt werden. Dazu ließ Landrätin Stefanie Bürkle wissen, bei dem Betrage handle es sich um einen Merkposten, die tatsächliche Höhe des Betrags sei ungewiss.

„Der Ortsteil ist mit dem Durchgangsverkehr sehr belastet und natürlich hält sich nicht jeder an die Regeln“, sagt Zwick als Begründung für den Wunsch nach einer Blitzanlage. Insbesondere die vielen Lastzüge würden sich oft nicht an die Geschwindigkeitsbeschränkung halten. Die Gaststätte Adler hätte besonders unter der Verkehrsbelastung zu leiden. Die Fahrer kämen aus Richtung Krauchenwies auf der gut ausgebauten Bundesstraße mit hoher Geschwindigkeit in den Ort und reduzierten nicht schnell genug ihre Geschwindigkeit, erläutert Zwick.

Kosten sind durch Einnahmen gedeckt

In der vorangegangenen Sitzung des Verwaltungs- und Sozialausschusses hatte Zwick seitens des ersten Landesbeamten Widerspruch erfahren. Rolf Vögtle erklärte, der Blitzer in Krauchenwies an der B 311 in Richtung Göggingen habe sich bewährt. Die im Oktober 2017 aufgestellte Anlage habe sich ausgezahlt. Der Investition von rund 90 000 Euro stünden Einnahmen in Höhe von 200 000 Euro gegenüber. Für Menningen seien allerdings die Kriterien für einen Blitzer nicht erfüllt. Überdies gebe es andere Stellen im Landkreis, wo eine Blitzanlage wichtiger sei.

Auch die Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler, die Bad Saulgauer Bürgermeisterin Doris Schröter, sprach sich im Ausschuss gegen einen Blitzer an dieser Stelle aus. Man könne nicht einfach jeden Wunsch erfüllen.

„Kaum ein Blitzer im Kreis erfüllt den von der Kreisverwaltung aufgestellten Kriterienkatalog wirklich. Deshalb sollte der Kreis diese Kriterien noch einmal überdenken“, sagt Zwick im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“. Die Kriterien ergeben sich aus den Daten der Verkehrsüberwachung. Dabei müssen gewisse Zahlen erreicht werden, um einen Blitzer zu rechtfertigen. Dass eine Blitzanlage die Investionskosten wieder einspielt, könne ja kein Kriterium sein, es ginge hier ja um Verkehrssicherheit und nicht um die Generierung von Einnahmen.

Der Fraktionsvorsitzende der CDU im Kreistag, der Pfullendorfer Bürgermeister Thomas Kugler, sprach in seiner Haushaltsrede von einem kostenneutralen Betrieb des Blitzers und betonte in diesem Zusammenhang, dass die Ortsdurchfahrt durch Menningen-Leitishofen eine der Hauptverkehrsachsen im Kreis sei.