Kommt in die Schule eine Arztpraxis?

In der Sitzung am Donnerstag, 13. Oktober, um 19.30 Uhr befasst sich der Gemeinderat im Sitzungssaal des Rathauses mit zahlreichen Themen. In Sachen Katholischer Kindergarten St. Raphael gibt es den aktuellen Bericht mit Entwicklung und Bedarfsplanung, der Anpassung der Öffnungszeiten und der Neufestsetzung der Elternbeiträge ab 1. Dezember 2022. Zum Thema Ausbau Alte Pfarrstraße kommen die Vorstellung der Vorplanung, Beratung und der Ausschreibungsbeschluss auf die Agenda. Des Weiteren steht der Antrag des Musikvereines Schwenningen auf Zuschuss für neue Uniformen auf der Tagesordnung. Geplant ist auch die Aufnahme einer weiteren Leistung im Gebührenverzeichnis im Rahmen der 2. Änderung der Friedhofssatzung mit Friedhofsordnung und Bestattungsgebührensatzung. Zur Debatte stehen noch der Einbau einer Arztpraxis im Untergeschoss des bestehenden Schulgebäudes sowie die Entgeltordnung Lehrschwimmbad. Abgerundet wird die Sitzung mit einem Finanzzwischenbericht und der Vergabe für den Friedhofsweg. Im Anschluss an die Sitzung tagt der beschließende Bauausschuss, der zu Baugesuchen Stellung nimmt.