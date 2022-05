Kommt der Notarzt künftig aus Meßkirch?

Bekommt Meßkirch einen Notarztwagen? Das ist zumindest in den Bereich des Möglichen gerückt, nachdem sich der sogenannte Bereichsausschuss für den Rettungsdienst jetzt turnusgemäß getroffen hat – und Lücken in der Versorgung insbesondere im Bereich bei Meßkirch festgestellt hat.

„Die strukturschwierigste Situation haben wir im Landkreis Sigmaringen“, sagt Volker Geier, Geschäftsführer des DRK Allgäu-Oberschwaben-Bodensee, der dem Bereichsausschuss angehört. Das ist zwar keine neue Erkenntnis, doch die potenzielle Folge daraus, dass Meßkirch einen Notarztwagen bekommen könnte, wäre neu.

15 Minuten zwischen Notruf und Eintreffen

Nach aktuellem Rettungsdienstplan des Landes Baden-Württemberg müssen Rettungswagen und Notarztwagen innerhalb von 15 Minuten nach Alarmierung am Einsatzort sein. Das ist die sogenannte Hilfsfrist. „Von Sigmaringen aus wird es mit den 15 Minuten aber schon schwierig, selbst mit Bleifuß und in der Nacht“, sagt Geier. Der Bereichsausschuss hat neben Meßkirch auch Kißlegg (Landkreis Ravensburg) in den Maßnahmenplan aufgenommen, beschlossen ist der überarbeitete Bereichsplan allerdings noch nicht.

Hilfsfrist soll gesenkt werden

Und ob es jemals dazu kommt, ist mehr als fraglich. Der Grund: Das Land Baden-Württemberg will den Rettungsdienstplan grundlegend überarbeiten, und das mutmaßlich schon sehr zeitnah. „Die Fraktion ist sich offenbar bereits einig, am 8. Juni soll im Landtag eine entsprechende Sitzung stattfinden“, sagt Geier. In dem von Grünen und CDU offenbar favorisierten neuen Plan solle die Hilfsfrist für das Eintreffen des Rettungswagens von 15 auf 12 Minuten gesenkt werden; die Hilfsfrist für den Notarzt solle gleich ganz als Planungsgröße entfallen.

Plan bald schon wieder obsolet?

Wenn das so kommt, ist der jetzt vom Bereichsausschuss angedachte Maßnahmenplan mit den Standorten Meßkirch und Kißlegg obsolet: „Dann kommt alles auf den Prüfstand“, sagt Geier. Grundsätzlich sei das DRK „natürlich einverstanden“, wenn die Hilfsfrist gesenkt werde, das Problem sei nur, dass die Umsetzung des neuen Plans Jahre dauern werde. Denn dann bräuchte es viele neue Standorte: „Und die fallen nicht vom Himmel, da brauchen wir dann nicht zuletzt Bürgermeister, die uns helfen.“

Bürgermeister wäre einverstanden

Ein Bürgermeister, der vom Maßnahmenplan umgehend profitieren würde, ist Arne Zwick aus Meßkirch, der auf Nachfrage von schwaebische.de darauf verweist, von den Überlegungen des Bereichsausschusses noch nichts gehört zu haben. Für Meßkirch selbst seien ihm auch in jüngerer Vergangenheit keine Probleme bekannt, bei denen ein Notarztwagen zu spät eingetroffen sei: „Für die Gegend bei Sauldorf, Krumbach und andere Ortschaften, kann ich mir das aber gut vorstellen“, sagt er. Grundsätzlich würde er sich über einen fest stationierten Notarztwagen aber freilich freuen: „Das würde logischerweise eine noch bessere Versorgung für unsere Bürger bedeuten, wäre also eine Bereicherung“, sagt er.