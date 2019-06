Kolpingbühne bietet den Zuschauern großes Theater

Großes Theater – das war es, was das Publikum am Freitagabend vor dem Zimmernschloss in Meßkirch erleben durften. Die Kolpingbühne hat sich mit der Uraufführung des eigens für Meßkirch geschriebenen Stücks „Es war einmal in Chicago“ selbst übertroffen – mit großartigen Darstellern, beeindruckender Kostümierung, einer sich über zwei Etagen erstreckenden Kulisse und einer echten Bühnencombo samt Showtanztruppe. Zu sehen gab es ballernde Ganoven, jugendliche Straßengangs, die mit „schlagenden“ Argumenten die Vorherrschaft für sich reklamierten, und eine Story, die von Freundschaft und Liebe erzählt, aber noch mehr von Feindschaft, Neid, Verrat und Korruption.

Es war die Zeit der 20er- und 30er-Jahre des vergangenen Jahrhunderts, als in Amerika das Alkoholverbot und die Mafia herrschten und damit den Nährboden von Verbrechen und Gewalt bis hin zum Mord lieferten. Auch die Jugendgang „Blue Skarfs“ mit Jimmy als Anführer konnte der Versuchung nicht widerstehen, sich neben kleinen Gaunereien auch mit Alkoholschmuggel und Schutzgelderpressungen zu bereichern. Da sie in ihrem Viertel nicht ohne Konkurrenz war, kam es immer wieder zu Schlägereien zwischen Jimmys Bande und den „Red Jackets“, angeführt von Frankie.

Bei einer dieser Auseinandersetzungen erschoss Jimmys Gangmitglied Jason einen Gegner. Unter dem Einfluss des korrupten Polizisten Stonewell schob Jason den Mord seinen Freunden Jimmy und Jack in die Schuhe, die dafür zehn Jahre in den Knast wanderten. Ein Jahrzehnt später ist Jason zum Gangsterboss aufgestiegen, der das gesamte Viertel samt Jimmys Jugendliebe Betsy unter Kontrolle hatte.

Um Jason die unschuldig abgesessenen zehn Jahre heimzuzahlen und das Viertel von seiner Macht zu befreien, heckten Jimmy und Jack mit ihren ehemaligen Gangmitgliedern einen Plan aus, das dem geldgierigen Gangsterboss zum Verhängnis werden sollte. Eine eigens zu diesem Zweck geschaffene „Wunderaktie“, aufgebaut auf einer inzwischen wertlosen Silbermine, soll die Gier des Bosses anstacheln und ihn zu Aktienkäufen in hohem Maß veranlassen. Das gelingt, auch dank Betsy, die sich mit den „Blue Skarf“-Mitgliedern verbündet hatte. Der Crash folgt auf dem Fuße, Jason schäumt und muss letztlich samt Polizistenfreund Stonewell hinter Gittern.

Methoden sind auch heute aktuell

Aber Chigago ist überall. Manches in diesem von Co-Regisseur Volker Ullmann geschriebenen Stück erinnert an heutige Vorgänge an Bankhäusern und Börsen. Hoch gepushte Blasen an Finanzmärkten, Schutzgelderpressungen, Betrug und Verrat sind auch heute noch Mittel der Wahl, wenn es ums schnelle Geld geht.

In einer packenden Aufführung haben sich Autor und Regisseur Benedikt Herrmann dieses zeitlose Thema vorgeknöpft und ein überaus unterhaltsames, aber auch nachdenkenswertes Theaterstück daraus gemacht. Rund 100 Laienschauspieler haben den Figuren, zum Teil mit vollem Körpereinsatz, Leben gegeben und für eine mitreißende Atmosphäre gesorgt, die auf weite Strecken die Umgebung vergessen ließ. Noch einmal so viele Helfer haben hinter und um die Bühne herum gleichen Einsatz gebracht. Ohne deren Einsatz – ob beim Bühnenbau, in der Technik, bei der Werbung oder dem Kartenverkauf – sei ein solches Großevent nicht zu stemmen, sagte Benedikt Herrmann in seinem Schlusswort.