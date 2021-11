Kleintierzuchtverein zeichnet Kreismeister aus

Der Kleintierzuchtverein C 280 Meßkirch und Umgebung hat kürzlich in der Stadthalle seine große Kleintier- und Geflügelschau abgehalten. Wie der Vorsitzende Bernhard Fuchs aus Ablach in einem Gespräch erwähnte, konnten die Züchterkollegen aus Österreich leider coronabedingt nicht kommen, da mit der Rückreise aus Deutschland eine mehrtägige Quarantäne in Aussicht gestellt worden ist.

Doch das Züchterpotential konnte ausgeglichen werden, es gab keine leeren Käfigplätze im Ausstellungsbereich in der Stadthalle Meßkirch. Insgesamt waren es an die 70 Vögel – Gänse, Enten, Hühner und Tauben – und 380 Hasen in den verschiedensten Rassen vom Deutschen Riesen bis zum Kleinrex, die von Zuchtvereinen aus Meßkirch und Umgebung, Stockach, Krauchenwies sowie der KV Jugendschau Konstanz und Züchtern aus der Schweiz stammten. Einen gesamten Überblick der ausgestellten Tiere und ihrer Bewertungszahlen wie auch die Züchter selbst konnten anhand eines umfangreichen Kataloges in Erfahrung gebracht werden. Verbunden war auch die Auszeichnung der vorzüglichen Tiere als Kreismeister für 2021. Von den insgesamt 27 Kreismeistertiteln, die für die verschiedenen Rassen vergeben wurden, waren die Züchter aus Meßkirch mit elf Kreismeistertiteln sehr erfolgreich. Walter Kästle erreichte mit seinen „Lohkaninchen schwarz“ die höchste Punktzahl von 387,5 Punkten, gefolgt von Egon Müller aus Worndorf mit dem „Graue Wiener wildfarbig“ mit 387 Punkten. Auch die Jugendschau war mit in die Kreismeisterschaft integriert, wobei die Züchterin Isabel Ruh 387,5 Punkte erreichte, gefolgt von Amelie Kirschner mit 387 Punkten, Sophia Kirschner mit 386,5 Punkten und Hanna Schlegel mit 384 Punkten.

Der gewohnt große Zulauf war wie in früheren Jahren am Sonntag nicht zu verzeichnen. Doch das Interesse an der Kleintierschau war mit Abwechslung und guter Blasmusik verbunden. Die Blaskapelle „Peng“ spielt seit dem Jahr 1995 eine abwechslungsreiche und stimmungsvolle Blasmusik.