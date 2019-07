Kleinlaster streift Auto

Der Fahrer eines Kleinlasters hat am Donnerstag gegen 13.15 Uhr ein entgegenkommendes Auto auf der L453 bei Frohnstetten gestreift. Danach fuhr er weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern, so die Polizei. Der Laster befuhr die Straße von Stetten kommend in Richtung Kaiseringen, schnitt in Frohnstetten eine Linkskurve und beschädigte dabei den Außenspiegel eines entgegenkommenden Opel Corsa. Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten, den Polizeiposten Stetten a. k. M. unter der Telefonnummer 07573/815 zu informieren.