Kleinlaster nimmt VW die Vorfahrt

Bei einem Unfall in Meßkirch ist Sach-, aber kein Personenschaden entstanden, das teilt die Polizei mit. Am Mittwoch gegen 10 Uhr fuhr ein 52-Jähriger mit einem Transportfahrzeug der Marke Fiat von der Mengener Straße nach links auf die B311 ein und übersah dabei den VW eines vorfahrtsberechtigten 66-Jährigen. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision, wodurch am Auto 7000 Euro und am Klein-Lastwagen 6000 Euro Sachschaden entstand. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.