Kleine Meister an den Tasten

Bei dem Musikwettbewerb Jugend musiziert haben kürzlich neun Schüler der Klavierlehrerin Anna Walter aus Meßkirch teilgenommen. Der 57. Regionalwettbewerb für den Bodenseekreis und Landkreis Sigmaringen hat in Friedrichshafen stattgefunden. Laut einer Pressemitteilung hat Walter ihre Schützlinge mehrere Monate auf diesen Tag vorbereitet. „Die Freude des über sich selbst Hinauswachsens kennt keine Grenzen“, wird Walter in der Mitteilung zitiert. So wuchsen nach ihren Angaben auch die Schüler über sich hinaus und holten zahlreiche Preise bei dem Musikwettbewerb.

In der Altersklasse IA erhielten Hanna Gabele (6 Jahre), Johanna Bühler (7 Jahre), Noah Rebant (7 Jahre) und Leon Zimmermann (7 Jahre) jeweils einen ersten Preis. In der Altersklasse IB erhielten Alina Schischkowskij (8 Jahre) und Violetta Reichel (8 Jahre) jeweils einen ersten Preis. Jana Sofia Zimmermann (10 Jahre) erhielt einen ersten Preis und Miriam Jung (10 Jahre) erhielt einen zweiten Preis, beide in der Altersgruppe II. Maxim Schmoll (14) nahm als einziger Schüler von Anna Walter in der Altersgruppe IV teil – und erhielt einen ersten Preis, mit gleichzeitiger Weiterleitung an den Landeswettbewerb Baden-Württemberg, der vom 25. bis 29. März in Tuttlingen stattfinden wird.

Die Preisträger aus dem Landkreis Sigmaringen zeigen ihr Können bei einem Konzert am Sonntag, 15. März, um 11 Uhr im Alten Kloster in Bad Saulgau. Dort bekommen die Kinder und Jugendlichen zudem im feierlichen Rahmen ihre Preise und Urkunden verliehen.