Klavier-Meisterkurs findet am Wochenende statt

Das Bildungswerk Meßkirch bietet zum Jahresbeginn wieder neue Kurse an.

Unter der Leitung von Ulrike Hantmann startet ein neuer Gymnastikkurs am Montag, 14. Januar, von 19 bis 20 Uhr in der Turnhalle des Martin-Heidegger-Gymnasiums. Er eignet sich zur Gesundheitsvorsorge für Einsteiger und Wiedereinsteiger, um Risikofaktoren vorzubeugen oder sie zu mindern. Ein regelmäßiges Training von Beweglichkeit, Ausdauer, Koordination und Haltung sorgt dafür, fit zu werden.

Einen Klavier-Meisterkurs am Wochenende, 12. bis 13. Januar, jeweils von 9 bis 18 Uhr, bietet Tomislav Baynov, Professor an der Musikhochschule Trossingen, im Haus der Musik an. Anmeldung bei Waldemar Gorzawski, Telefon 07575/2872. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Sprachentwicklung des Kindes

Antworten zu der Frage „Wie können Eltern die Sprachentwicklung ihres Kindes fördern?“ gibt die Lernberaterin Irene Riegger am Donnerstag, 17. Januar, von 20 bis 21.30 Uhr in der Conradin-Kreutzer-Schule. Der Abend ist für Eltern von zwei- bis achtjährigen Kindern gedacht. In der Sprachentwicklung eines Kindes geschieht eine fundamentale Entwicklung, die von wenigen Worten im Kleinkindalter, ersten Sätzen, bis zur Fähigkeit, Haupt- und Nebensätze bilden zu können, reicht. Die Referentin gibt Tipps, wie Eltern die sprachliche Entwicklung ihrer Kinder zu Hause fördern können.

Einen weiteren Kurs für Gebärdensprache führt Gerhard Heinzle ab Mittwoch, 16. Januar, von 18.30 bis 20 Uhr, im Haus der Musik durch. Dabei sind sowohl Anfänger als auch Fortgeschrittene willkommen.

Am Montag, 14. Januar, starten zwei Fortsetzungs-Englisch-Kurse unter der Leitung von Selina Brugger im Raum 108 der Conradin-Kreutzer-Schule: Englisch I von 18 bis 19.30 Uhr, Englisch II von 19.45 bis 21.15 Uhr. Der Fortsetzungskurs für Englisch-Wiedereinsteiger startet am Mittwoch, 16. Januar, von 19.45 bis 21.15 Uhr in Raum 208 der Conradin-Kreutzer-Schule.

Der Holzschnitzkurs unter der Leitung von Egon Gommeringer beginnt am Dienstag, 15. Januar, von 19 bis 20.30 Uhr, im Werkraum der Grafen-von-Zimmern-Realschule. Er erstreckt sich insgesamt über sieben Abende, an denen ausreichend Werkzeuge und Holz zur Verfügung stehen. Der Kurs ist sowohl für Einsteiger als auch für Fortgeschrittene geeignet. Es besteht die Möglichkeit, die angefangenen Stücke aus Kurs I fertigzustellen.

Beim Winterkonzert des Bildungswerks und der Akademie Alb-Bodensee am 19. Januar um 16 Uhr im Haus der Musik, stellt Tomislav Baynov vier großartige Pianistinnen aus Russland, China und Korea vor. Platzreservierungen unter Telefon 07575/2872 oder gorzawski@bildungswerk-messkirch.de.

Es ist zu beachten, dass zu allen Kursen eine Anmeldung notwendig ist (Telefon 07575/2647 U. Beppler). Die Gebühr sollte bis spätestens vier Werktage vor Kursbeginn bezahlt sein. Aktuelle Infos auch unter www.bildungswerk-messkirch.de.