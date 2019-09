Kinderheim in Tansania erfährt Unterstützung aus Stetten

Auf reges Interesse sind das vom Förderverein „Zukunft für Kinder in Afrika“ im Haus der Begegnung in Stetten a.k.M. veranstaltete Projekt und die Buchvorstellung mit der Gründerin des vom Förderverein unterstützen „Human Dreams“ Kinderdorfprojektes, Nicole Mtawa, gestoßen.

Kathrin Wetzel, die Sprecherin des neuformierten Leitungsteams, zeigte sich über die unerwartet große Besucherresonanz sehr erfreut und gab als Einführung einen kurzen Rückblick über die Entwicklung der Zusammenarbeit mit Nicole Mtawa und die Beteiligung des Fördervereins am Aufbau einer Kindertagesstätte für vollpflegebedürftige Halbwaisen mit allein erziehenden Müttern in Tansania.

Nicole Mtawa schilderte anschließend ihren bisherigen Lebensweg, der sie von der Fachhochschule für Bekleidungstechnik in Albstadt über Indien bis nach Tansania und Namibia geführt hat. Der direkte Kontakt mit der Armut und vor allem die dramatisch schlimme Situation für körperlich und geistig behinderte Kinder, die in weiten Teilen Afrikas und Indiens von der Gesellschaft ignoriert und achtlos zur Seite geschoben werden, hätten sie schon früh dazu inspiriert, ihr Leben der Hilfe für diese Kinder zu widmen. Nach der Eröffnung eines Kinderpflegeheims in Delhi/Indien im Jahr 2011 entschloss sie sich nach dem Besuch ihres Patenkindes in Tansania auch dort für vollpflegebedürftige Waisenkinder ein Kinderdorf mit allen notwendigen therapeutischen Einrichtungen auf die Beine zu stellen.

Mit Mut und Beharrlichkeit sowie großzügiger finanzieller Unterstützung aus der Heimat konnte schließlich 2015 das „Human Dreams“ Kinderdorf bei Dar es Salaam seiner Bestimmung übergeben werden. Mit Bildern und Videos ließ Nicole Mtawa ihre Zuhörer an den schlimmen und berührenden Einzelschicksalen ihrer Schützlinge teilhaben. Kinder in lebensbedrohlichem Zustand, apathisch und von Schmerzen gepeinigt, hätten im Kinderdorf zum ersten Mal in ihrem Leben menschliche Wärme erfahren. Von solchen Kindern bereits nach wenigen Tagen ein erstes Lächeln zurückzubekommen, sei die schönste Belohnung, die man sich vorstellen könne.

Umso mehr freue sie sich, dass der Förderverein „Zukunft für Kinder in Afrika“ ihr Projekt, die Kindertagesstätte für 50 Halbwaisen mit alleinerziehenden Müttern, mit einer Anschubfinanzierung von 25 000 Euro unterstützt habe.

Detailliert gab sie Auskunft, für welche Maßnahmen die Gelder verwendet wurden. Wenn alles nach Plan läuft, werden die ersten Kinder bereits im Januar 2020 einziehen können. Für den geplanten Bau von Personalhäusern sowie die Krankenversicherung der Kinder werden ebenso noch weitere Gelder benötigt, wie für ihr neues Projekt, ein tiertherapiegestütztes Farmzentrum in Namibia. Deshalb sei sie derzeit auch wieder zusammen mit ihrer kleinen Tochter Julie auf Spendensammeltour durch Deutschland und die Schweiz.

Ein weiteres Finanzierungsstandbein von Nicole Mtawas Projekten sind ihre drei autobiografischen Bücher, von denen das neueste mit dem Titel „Besser als ein Traum“ eben erst auf den Markt kam. Darin erzählt sie, wie sie zusammen mit ihrem kleinen Kind einen alternativen Lebensweg geht, um ein erfülltes Leben in Freiheit zu finden, das nicht nur für sie selbst, sondern auch für tochter Julie besser als ein Traum werden soll.