Kindergottesdienst-Team entwirft Ausmalbilderbuch mit der Ostergeschichte

In den vergangenen vier Jahren hat sich der Kinderkreuzweg am Karfreitag in Stetten am kalten Markt zu einer gut angenommenen Veranstaltung entwickelt. Doch vor dem Hintergrund der Corona-Krise erfordern die besonderen Umstände jetzt besondere Wege: Um Kindern die Ostergeschichte näher zu bringen, haben Alexandra Seidel und Christine Spillecke ein Ausmalbilderbuch für Mädchen und Jungen ab zwei Jahren zusammengestellt.

Was es bedeutet, wenn in das Leben der Menschen eingegriffen wird, sei in den vergangenen Tagen und Wochen spürbar und sichtbar geworden, schreibt Christine Spillecke. Viele vertraute Wege gebe es in Zeiten der Corona-Pandemie nicht mehr. Sie seien eingeschränkt, eingezwängt und an vielen Stellen gar nicht mehr vorhanden. Vor allem das gemeinsame Miteinander fehle den Menschen dabei sehr.

Seit Mitte März finden in der evangelischen Kirchengemeinde keine Gottesdienste, keine Trauungen und keine Taufen mehr statt. Dem evangelischen Kirchengemeinderatsvorsitzenden Stephan Spillecke war und ist es wichtig, auf die Gesundheit der Menschen zu achten. Viele ältere und chronisch kranke Menschen besuchen sonntags die Kirche und den Gottesdienst. Deshalb sei der Einschnitt unumgänglich geworden. „Kirche ist nicht systemrelevant. Sie ist aber im Leben der Menschen wichtig. Für Christen lebenswichtig“, sagt Spillecke.

Den Weg, den Jesus für die Menschen gegangen ist, hat das Kindergottesdienst-Team um Alexandra Seidel und Christine Spillecke in einem kompakten Ausmalbilderbuch für Kinder ab zwei Jahren zusammengestellt. Dieses wird in der gesamten Karwoche in der Arkade der blauen Kirche ausliegen. Dort darf sich jedes Kind oder Elternteil kostenlos ein Ausmalbilderbuch abholen. Die Ausmalbücher werden in einer Plastikbox aufbewahrt und können bei Bedarf mit Einweghandschuhen entnommen werden.

Alexandra Seidel und Christine Spillecke ist es wichtig, den Draht und den Kontakt zu den Kindern auch in der Zeit der Pandemie aufrecht zu erhalten. „Die Ostergeschichte in Bildern in einem Ausmalbilderbuch zusammenzutragen, ermöglicht den Kindern, das Geheimnis von Ostern zu begreifen und mitzuerleben“, sagt Christine Spillecke.