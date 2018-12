Kindergarten ist ein Hauptprojekt

Der Haushaltsentwurf der Stadt Meßkirch für das kommenden Jahr ist eher unspektakulär. Das betonten Bürgermeister Arne Zwick und Kämmerer Joachim Buuk in der letzten Gemeinderatssitzung des Jahres. Investitionen sind vor allem für die Unterhaltung und Sanierung der Infrastruktur vorgesehen. Angesichts der guten wirtschaftlichen Lage und der guten Einnahmesituation der Stadt sind die Vorhaben für das kommende Jahr ohne die Aufnahme neuer Kredite möglich. Der Gemeinderat hat den Entwurf zur Kenntnis genommen, am Dienstag, 22. Januar, um 18.30 Uhr sollen dann die Einbringung und die Diskussion erfolgen.

Der Haushalt der Stadt umfasst im kommenden Jahr knapp 28 Millionen Euro, davon gut 25 Millionen im Verwaltungshaushalt und etwas über zwei Millionen im Vermögenshaushalt. Bemerkenswert ist die Höhe der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt, die sich auf über 1,6 Millionen Euro beläuft. Mit diesen Ermächtigungen kann die Verwaltung auch für kommende Jahre ohne weitere Genehmigung durch den Gemeinderat einzelne Aufträge in Höhe der angegeben Summen vergeben.

Hintergrund ist die Umstellung der kommunalen Haushaltsrechnung auf Doppik. Dadurch könne sich der Haushaltsentwurf für 2020 verzögern, sagt Buuk. Damit die Verwaltung aber auch ohne genehmigten Haushaltsplan handlungsfähig bleibt und geplante Vorhaben nicht zum Stillstand kommen, seien diese Ermächtigungen notwendig.

Nachdem Kämmerer Joachim Buuk schon im Oktober den Gemeinderäten eine erfreuliche Entwicklung der Finanzlage für 2017 geschildert hatte (die SZ berichtete), steht auch das kommende Jahr „unter sehr guten Vorzeichen“. Neben der Aufgabe, Kindergartenplätze für sieben Gruppen zu schaffen, die auch Neubauten einschließt (Planungskosten 120 000 Euro), gibt es für 2019 einige weitere größere Ausgaben, darunter die Sanierung des Hallenbades (110 000 Euro). Für einen Fahrradübungsplatz werden 130 000 Euro fällig, bei der Stadtsanierung sind 140 000 Euro eingeplant. Für die Erneuerung der Ziegelbühlstraße (Gehweg, Wasser, Kanal) sind 300 000 Euro eingeplant und für das Dorfgemeinschaftshaus in Ringgenbach fallen Mehrkosten von 169 000 Euro an.

Christa Golz begrüßte namens der CDU-Fraktion die guten Zahlen, stellte aber fest, dass es angesichts der ambitionierten Aufgaben wenig Spielraum für weitere Investitionen gebe. Sie erinnerte allerdings an Restaufgaben aus diesem Jahr, die noch erledigt werden sollten. Dazu zählen die Sanierung der sanitären Anlagen der Stadthalle, die Außenanlagen der Grundschulturnhalle oder der Einbau von versenkbaren Pollern für die Fußgängerzone.

Über die ärztliche Versorgung in Meßkirch muss man sich ebenso Gedanken machen, wie über die Probleme des Wohnungsmarktes in der Stadt, regte Martina Mühlherr (SPD) an. Hier seien vor allem Leute mit niedrigeren Einkommen betroffen. Bürgermeister Zwick bestätigte das Wohnraumproblem in Meßkirch und erklärte, hier müsse man sich gemeinsam Gedanken machen.