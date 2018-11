Kinder und Jugendliche begeistern bei der Turnschau in der Stadthalle

Ein richtiges Kinderfest war am vergangenen Sonntag die traditionelle Kinder- und Jugendturnschau des Turnvereins Meßkirch 1862 in der Stadthalle. Acht Turngruppen präsentierten in der vollbesetzten Halle ihren Eltern, Großeltern, Geschwister, Freunden und Bekannten unter dem Motto „Disneyland“ ein tolles, sportliches Programm, das den Turnerinnen und Turnern wie den rund 400 Zuschauern gleichermaßen Spaß machte.

Übungsleiterin Ulrike Hantmann begrüßte die Gäste und führte anschließend durch das fast dreistündige Programm. Den Anfang machten die Drei- bis Vierjährigen, die sogenannten „Turnmäuse“, eine gemischte Gruppe unter Leitung von Ronja Kauter und Carmen Causelmann. Sie nutzten unter anderem eine Sitzbank als Rutsche und hatten dabei viel Spaß. Ihnen folgten die „Könige der Löwen“, eine Gruppe sechs- bis achtjähriger Mädchen, die in Anlehnung an das gleichnamige Disney Musical mit ihren Übungsleiterinnen Lisa Stärk und Ulla Gommeringer Bodenübungen einstudiert hatten und zum Besten gaben.

In der zweiten Programmnummer brachten die „Sporty Teens“, eine Gruppe zehnjähriger Mädchen unter Leitung von Antonia Warken und Birgit Rauser, die Zuschauer mit ihren perfekten Rollen – vorwärts und rückwärts – ins Staunen. Nicht weniger staunten und freuten sich die Zuschauer über eine lustige Schar vier bis sechsjähriger Turnzwerge und Schneewittchen, die in der Hallenmitte vielfältige Turndarbietungen, die sie in wochenlanger Vorbereitung mit den Übungsleiterinnen Melanie Vögele und Naja Nabenhauer einstudiert hatten, zeigten. Acht- bis zehnjährige Turnmädels der Turngruppe Ulrike Hantmann, Katharina Brecht und Janna Börner hatten sich zur musikalischen Untermalung ihres turnerischen Auftritts das amerikanische Musical von der zauberhaften Fee „Mary Poppins“ ausgesucht und trafen dabei vor allem den Geschmack des jungen Publikums.

Starke Männer als Panzerknacker spielten danach die sechs- bis zehnjährigen Buben der Turngruppe Thoms Karrer und Karin Haid. Sie traten als Gewichtheber auf, trugen selbst gebasteltes, schweres Werkzeug mit sich und stellten ihre Kraft und ihr Können sowohl mit Sprüngen über den Kasten als auch mit Überschlägen vom Trampolin unter Beweis.

Mit einem Singspiel im Kreis und an der Hand der Mutter sorgten die sogenannten Aristocats, die zwei bis drei Jahre alten „Turnflöhe“, nochmals für viel Spaß, bevor das Einradteam, sechs zehn- bis dreizehnjährige Mädchen des TV Meßkirch, ihre einmalige „Mickey Mouse on Tour“ starteten. Nicht weniger Beifall bekamen am Schluss der Veranstaltung auch zehn aktive Turner des TV Leibertingen, die mit einer perfekten Akrobatik-Kür die Zuschauer begeisterten.