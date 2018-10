Kinder sorgen für Artenvielfalt

Seit diesem Jahr hat sich der Naturpark Obere Donau im Rahmen des Projekts „Blühender Naturpark“ für mehr ökologische Vielfalt in der Region eingesetzt. Dabei werden Flächen mit gebietsheimischen, mehrjährigen Wildblumenarten eingesät, um für Insekten Nahrung und Lebensraum zu schaffen. Bürgermeister Maik Lehn war das erste Gemeindeoberhaupt, dass sich für die Teilnahme seiner Gemeinde an diesem Projekt angemeldet und drei Flächen dafür zur Verfügung gestellt hat. „Damit ist Stetten am kalten Markt Pilotgemeinde“, so Manfred Kraft, Projektleiter und Obmann für Bienenweiden im badischen Landesverband für Imker. Mit der Beratung durch den Naturpark haben Mitarbeiter des gemeindeeigenen Baubetriebsamts die Flächen entlang der Albstraße vorbereitet. Am Freitagvormittag sind insgesamt rund 1400 Quadratmeter Blühfläche mit tatkräftiger Unterstützung von Kindern des Kindergartens Arche Noah eingesät worden.

Kinder legen Saat aus

Unter Anleitung von Nele Feldmann und Lucas Schuon vom Naturpark Obere Donau haben die Fünf- und Sechsjährigen mit Feuereifer die Saat ausgebracht, mit einer Walze den Boden gefestigt und sorgsam gewässert. Stolz enthüllten die kleinen Gärtnergehilfen mit Nele Feldmann ein Informationsschild, damit alle Vorübergehenden auch wissen, was hier geschehen ist.

Bis im nächsten Jahr auf den Flächen eine bunte Wildblumenwiese erblüht, müssen sich die Kinder jedoch noch einige Monate gedulden.

Wie die anwesenden Fachleute informierten, belegt eine Studie vom Oktober 2017, dass der Bestand an Fluginsekten in Deutschland in den letzten 26 Jahren um mehr als 75 Prozent zurückgegangen ist. „Es ist wirklich bemerkenswert, wie vielfältig die Tiergruppe der Insekten ist und wie wenig Beachtung sie bis vor kürzester Zeit bekam“, so die für das landesweite Projekt tätige Biologin Julia Mack. Dabei sei vielen Menschen inzwischen bewusst: Insekten sind überlebenswichtig für uns. Ohne die Bestäubung vieler Pflanzen durch Insekten würde ein Großteil unserer Nahrungsmittel fehlen, denn Insekten spielen eine fundamentale Rolle in unserem Ökosystem und bilden eine wichtige Basis vieler Nahrungsketten. „In Deutschland gibt es 564 Arten von Bienen, die Honigbiene ist nur eine davon“, sagte Manfred Kraft.

Artenvielfalt ist notwendig

Alles andere sind Wildbienen, wozu auch die 32 Hummel-Arten zählen. Über die Hälfte der Wildbienen sei gefährdet , wobei 147 Arten in ihrer Ernährung auf eine einzige Blütenart spezialisiert sind. Das zeige die Notwendigkeit von artenreichen Lebensräumen mit verschiedensten Wildblumen deutlich auf, damit möglichst vielen Arten einen Lebensraum angeboten werden kann. Die Ursachen des Insektenrückgangs würden derzeit in den Medien und der Wissenschaft viel diskutiert. Schwindender Lebensraum, abnehmende Pflanzenvielfalt auf den Wiesen und Insektizide gelten als die Hauptgründe. Und was die Wildbienen anbelangt: „Rund 60 Prozent nisten in der Erde. Mit jedem Pflügen und jedem Umgraben werden die Nester immer wieder zerstört“, machte Kraft deutlich. So trage die übliche Bodenkultivierung ungewollt zum Wildbienensterben bei.