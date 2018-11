Kinder schnitzen gruselige Kürbisköpfe beim Frohnstetter Albverein

Auf riesigen Zuspruch ist auch in diesem Jahr wieder die große Kürbisgeister-Schnitzaktion der Familiengruppe des Frohnstetter Albvereins gestoßen. Diesmal bot Zimmermeister Manuel Braun dem Organisationsteam um Jugendleiterin Sabrina Breithaupt spontan seine Zimmerei-Halle für die Aktion an. Rund 40 Kinder mit Eltern, Großeltern und Bekannten bevölkerten die Halle und sorgten für geschäftiges Treiben und lebhaftes Gewusel – schließlich wollte jedes Kind die gruseligste Fratze oder das lustigste Gesicht aus seinem Kürbis zaubern. Während die Kinder sich zunächst mit Feuereifer an das Aushöhlen und Gestalten der Kürbisse machten, übernahmen die Erwachsenen anschließend das Schnitzen mit den scharfen Messern. Während die einen mit Schablonen und Vorlagen zu Werke gingen, ließen andere ihrer Phantasie komplett freien Lauf und werkelten einfach drauf los. Manch einer griff noch zu Pfeifenputzern, Zahnstochern oder anderen Dekorationshilfsmitteln um seinem Kürbis noch einen besonderen Pfiff zu geben. Künstlerisch Begabte wiederum schnitzten aufwendige Bilder in die orangenen Früchte. Eine Jury hat die Kürbisgesichter bewertet: Wie im vergangenen Jahr hatte auch diesmal Lotta Merz die Nase vorn. Mit ihrer schnurrenden Kürbiskatze verzauberte sie die Jury und alle anderen Teilnehmer.