Kfd-Fasnacht ist dem Brauchtum gewidmet

Es herrschte fröhliche Stimmung im kleinen Saal des Herz-Jesu-Heims bei der Kfd-Fasnacht, zu der die Frauengemeinschaft zur Senioren-Fastnacht eingeladen hatte. Fastnächtliche Tischdekoration zwischen Kaffee und Kuchen mit dem Symbol der „Meßkircher-Katze“ ließen ahnen, dass nicht nur das leibliche Wohl Vorrang an diesem geselligen Nachmittag hatte. Auch die verantwortlichen Frauen, an ihrer Spitze Gudrun Mauch mit ihrem Team, sorgten rundum für gute Laune. Schon die teils närrische Kleidung und Kopfbedeckung im Saal zeigten, dass sich die Senioren mit dem fastnächtlichen Brauchtum verbunden fühlten.

Der musikalische Begleiter war Adolf Riester mit seiner Ziehharmonika, der mit Stimmungs- und Schunkelliedern für die nötige Abwechslung zwischen den Vorträgen sorgte. Es ging Schlag auf Schlag, als Doris Schatz mit den Kindern aus der 3. Klasse der Conradin-Kreutzer-Schule ihren Stress in der Schule in Versform zum Vortrag brachten, aber auch ihre gesangliche Einlage mit „Nach vorne, nach hinten, nach links und rechts“ war eine lustige Einlage, bei dem die Senioren ihre Freude hatten. Und, dass da junges närrisches Volk heranwächst konnte man bei den Sprüchen hören, nicht nur „Hoorig, Hoorrig ischt die Katz“, sondern viele alte Fasnachts-Reime, trugen diese Jungnarren vor, die begeistert und mit viel Applaus aufgenommen und mit Süßigkeiten verabschiedet wurden.

Auch die Narreneltern Heidi Boos und Andreas Strobel wurden mit großem Hallo empfangen und erfreuten sich an den Vorträgen, die von den Akteuren bei den Fasnacht-Senioren, fast in einem Non-Stopp-Programm für Freude und Abwechslung am Nachmittag sorgten. Meta Bönigk brachte ein Loblied über den närrischen Ablauf im Städle und Heidi Boos zeigte sich mit ihren lustigen Versen und der angelegten Schärpe als die „Miss Sauerkraut“ als unübertrefflich. Ein Sketch zum Mitsingen über „Weißkraut, Rotkraut und Kartoffel,“ brachte immer wieder ein Stimmungshoch und viel Beifall für die vier Sängerinnen Heidi, Christa, Carola und Annette. „Wir sind ein lustiger Altenverein“ wie es Christa Jehle in Versform vortrug.