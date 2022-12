Kandidat zieht in Sauldorf seine Bewerbung zurück

Aus dem Trio bei der Bürgermeisterwahl in Sauldorf ist ein Duo geworden: Dominik Kugler hat seine Kandidatur zurückgezogen. Somit wird sich bei der Stichwahl am 18. Dezember zwischen Severin Rommeler und Christian Walter entscheiden, wer neuer Bürgermeister wird.

Im ersten Wahlgang hat es bei der Sauldorfer Bürgermeisterwahl keinen Sieger gegeben. Mit 38,7 Prozent hatte Severin Rommeler am vergangenen Sonntag die Nase vorn, verfehlte aber die Marke von 50 Prozent deutlich. Sein ärgster Verfolger ist der Leiter des Sauldorfer Liegenschaftsamts, Christian Walter, mit 32,5 Prozent. Auf Platz drei kam Dominik Kugler mit 28,5 Prozent. „Um die anstehenden Aufgaben bewältigen zu können, braucht der nächste Sauldorfer Rathauschef einen möglichst breiten Rückhalt in der Bevölkerung. Davon war ich beim ersten Wahlgang unter den drei ernst zu nehmenden Kandidaten am weitesten entfernt. Deshalb mache ich den Weg frei für klare politische Verhältnisse“, schreibt Kugler in einer Mitteilung.

Keine Rolle spielte der Dauerkandidat Samuel Speitelsbach, der lediglich eine Stimme bekam, er wird bei der Stichwahl aber trotzdem auf dem Wahlzettel stehen. Am Sonntag, 18. Dezember, genügt die einfache Mehrheit.

Amtsinhaber Wolfgang Sigrist wird Ende Februar nach 44 Dienstjahren im öffentlichen Dienst in den Ruhestand gehen.