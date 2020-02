Kampfsportler planen spezielle Kurse

Auf eine positive Entwicklung konnte Frohnstettens jüngster Vereinsspross, die im Januar 2018 gegründete Budo Kampfsportschule Oberes Donautal, bei seiner kürzlich abgehaltenen Mitgliederversammlung zurückblicken.

„Kämpfen lernen um nicht kämpfen zu müssen“, mit diesen Worten eröffnete der Vorsitzende Hans Joachim Schaffrinna die Zusammenkunft und wies gleich in seiner Einleitung darauf hin, dass im Mittelpunkt der angebotenen Trainingseinheiten die Schulung von Koordination, Gleichgewichtssinn, die Freude an der Bewegung und damit verbunden die eigene Persönlichkeitsentwicklung bei dem im Verein betriebenen Kampfsportsystem Bujukai absolut im Vordergrund stehe – und nicht die Perfektionierung irgendeines Kampfsportstils.

Im Bujukai sind verschiedene Kampf und Selbstverteidigungssportarten wie Judo, Karate, Jiu-Jitsu, Kobudo, Aikido und Arnis vereint. Aus kleinen Anfängen heraus habe sich in Frohnstetten inzwischen dank einiger Zugänge ein Stamm von 13 aktiven und sechs passiven Mitgliedern etabliert. Die Aktiven treffen sich jeden Mittwoch zum Training in der alten Grundschule. Auf erfreuliche Resonanz stieß der im November abgehaltene Selbstverteidigungskurs für Frauen, bei dem Schaffrinna in einem zweitägigen Workshop nicht nur die Grundlagen der Selbstverteidigung vermittelte, sondern vor allem auch auf den Stellenwert der mentalen Stärke einging. Die positiven Rückmeldungen haben die Verantwortlichen bewogen, auch 2020 wieder einen Frauenselbstverteidigungskurs anzubieten.

Um neue Mitglieder für die Vereinsaktivitäten zu interessieren, wird demnächst wieder ein Schnuppertraining angeboten. Ein Schwerpunkt, dem man in Zukunft vermehrt Aufmerksamkeit schenken will, ist der Seniorenbereich. Hier sollen gezielte Angebote entwickelt werden, denn gerade für ältere Menschen ist die Erhaltung ihrer Beweglichkeit und Körperkoordination immens wichtig. Kassiererin Christiane Schwarzenbach konnte der Versammlung von einer positiven Entwicklung der Vereinsfinanzen berichten, die es den Kampfsportlern problemlos erlauben sollte, in die benötigten neuen Matten für den Übungsbetrieb zu investieren. Hans Joachim Schaffrinna wurde mit einstimmigem Votum als Vorsitzender bestätigt. Neu ins Amt der Schriftführerin gewählt wurde Susanne Christmann. Ihre Vorgängerin Janina Hamma übernimmt das Amt der Internetwartin.