Künstlerische Spuren einer Jahrhundertidee

In der Kreisgalerie Schloss Meßkirch ist die Ausstellung mit Schülerarbeiten aus dem Kreis „Form und Funktion 100 Jahre Bauhaus“ eröffnet worden. Zum ersten Mal erhielt das Schulkunst-Programm des Landes im Kreis eine so große Plattform. Die Eröffnung wurde von Schülerinnen des Martin-Heidegger-Gymnasiums und des Gymnasiums Kloster Wald mit Musik und Tanz umrahmt. Überaus zahlreich waren ganze Familien und Kunstinteressierte zur Eröffnung gekommen.

Die Schüler und ihre Arbeiten standen eindeutig im Mittelpunkt dieser Ausstellung. Die Jungkünstler genossen es vor und nach der Eröffnung, ihre ansprechend präsentierten Werke den Besuchern zu zeigen. „Es ist selten in diesem Raum so lebendig und voll wie heute“, so Landrätin Stefanie Bürkle bei ihrer Begrüßung. Elf Schulen aus dem Landkreis haben sich mit der Formensprache der Kunstrichtung auseinandergesetzt: „Das Bauhaus war weltweit prägend und ein Aufbruch in die Moderne.“ Die klaren Formen, die günstige Realisierung sollten allen Menschen zugute kommen. Insofern war es auch eine demokratische Bewegung. Die individuelle Auseinandersetzung mit der Formensprache des Bauhauses über das Schulkunst-Programm des Landes ermögliche jungen Menschen zudem den Zugang zur Kunst und ganz konkret zu der im Haus befindlichen Dauerausstellung des Kreises.

„Kinder ud Jugendliche brauchen Kunst“

Die Bedeutung des seit 1984 bestehenden Schulkunst-Programms für die Erziehungsarbeit unterstrich Eleonore Wiehl vom Staatlichen Schulamt in Albstadt: „Kunst ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Kultur und ein Weg, die Welt erfahrbar zu machen“. Sie mache aber auch Mut, unkonventionelle Lösungen zu entwickeln und Risikobereitschaft im Experimentieren zu zeigen. Kreativität und Imaginationskraft förderten Ideenreichtum und flexibles Denken genauso wie Kompetenzgefühle: „Kinder und Jugendliche brauchen Kunst.“

Bereits 1933, 24 Jahre nach der Gründung durch Walter Gropius, wurde unter dem Druck der Nationalsozialisten das Bauhaus zur Auflösung gezwungen, aber die Idee lebte danach auf der ganzen Welt weiter: „Vom Bauhaus können wir lernen, dass man in seiner jeweiligen Zeit innovativ sein muss.“ Nicht die Nachahmung, sondern das Experiment und die individuelle Entwicklung ohne vorgegebene Ergebnisse stünden dabei im Zentrum. Eine Zukunftswerkstatt im besten Sinne.

Auch Tillmann Gäckle vom Regierungspräsidium Tübingen ging auf die Idee des Bauhauses, die gesellschaftliche Bedeutung und die politische Aktualität ein. Wichtig sei neben dem „oftmals verkopften Schulalltag“ der emotionale Erfolg für die jungen Menschen: „Arbeiten mit Hand, Herz und Verstand.“ Die Zusammenführung von Handwerk und Kunst der damaligen Kunstschule halte bis heute an. Der Weg zu den Ergebnissen, wie sie die Ausstellung zeige, sei allerdings nicht immer einfach und müsse vermittelt werden.

Das 100-jährige Bauhaus-Jubiläum wird mit dem diesjährigen Schulkunst-Programm in insgesamt 25 regionalen Ausstellungen gewürdigt. Das Schulkunstteam am Staatlichen Schulamt mit Susanne Baur, Franziska Gulde und Wolfgang Autenrieth hat die Ausstellung ins rechte Licht gerückt. Die besten Arbeiten der regionalen Ausstellungen werden später in einer großen Landesausstellung zu sehen sein.

Ein Besuch der Ausstellung lohnt sich zweifach: Es wird zum einen gezeigt, wieviel Kreativität in den Schülern und ihren Lehrern steckt, es ist aber auch eine ungewöhnliche und für alle Besucher lohnende Annäherung an das Thema. Folgende Schulen haben sich beteiligt: Die Aicher-Scholl-Schule Bad Saulgau, die Grundschule Inzigkofen, die Realschule Mengen, die Grafen von Zimmern-Realschule Meßkirch, die Konradin-Kreutzer-Schule Meßkirch, das Martin-Heidegger-Gymnasiums Meßkirch, die Luise-Leininger-Schule Sigmaringen, die Bilharzschule Sigmaringen, die Theodor-Heuss-Realschule Sigmaringen, die Fidelisschule Sigmaringen und die Grundschule Sigmaringen-Laiz.