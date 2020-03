Künstler Roland Kappel eröffnet seine Ausstellung „Von Kränen und Heiligen“ in der Kreisgalerie Schloss Meßkirch

Am Sonntag ist die Ausstellung „Von Kränen und Heiligen“ mit Werken von Roland Kappel in der Kreisgalerie Schloss Meßkirch eröffnet worden. Zusammen mit der Lautenbacher Blaskapelle ist der in Mariaberg lebende Roland Kappel der elfte Kulturpreisträger des Landkreises. Die Blaskapelle aus Herdwangen-Schönach sorgte unter der Leitung von Jean-Christophe Klockenbring bei der Vernissage für die musikalische Umrahmung. Sie begann passend mit dem Stück „Bilder einer Ausstellung“ von Mussorgski und entließ die Gäste mit zwei frischen und herzhaft gespielten Stücken in die Ausstellungsräume.

Landrätin Stefanie Bürkle begrüßte das Publikum und dankte der Einrichtung Mariaberg und seinen Vorständen Rüdiger Böhm und Michael Sachs sowie Kreiskulturamtsleiter Edwin Ernst Weber mit seinem Team für die Realisierung des Projekts. Der Kulturpreis, betonte Bürkle, sei kein Inklusionspreis, sondern die Würdigung eines eigenständigen, über viele Jahre entwickelten und weit überregional anerkannten kreativen Lebenswerks. Bereits 2017 war Roland Kappel in der Ausstellung „Was mir heilig ist“ in der Kreisgalerie vertreten: „In einem berührenden Interview brachten Sie Ihre tiefe Frömmigkeit zum Ausdruck“, so Bürkle zu Roland Kappel.

Kappels Baukran-Konstruktionen werden im In- und Ausland beachtet. Nun ergänzen seine religiösen wie weltlichen Bilder und Objekte diese Werkschau.

Der Rottweiler Künstler Jürgen Knubben kennt Roland Kappel seit vielen Jahren und verfolgt dessen mehr als 20-jährigen Erfolg. Er weiß, dass bei ihm „Kräne und Heilige“ in einem Atemzug genannt werden können. Der 1949 geborene Kappel, der seine Eltern nicht kennenlernen konnte, kam 1956 in das Heilerziehungsheim nach Mariaberg. Dort wurde sein malerisches Talent erkannt und gefördert. Er begann früh, Baumaschinen aus dem Gedächtnis heraus in Kleinformat zu bauen. „Roland Kappel ist ein Autodidakt, aber kein Amateur“, so Knubben, „weil er mit größtmöglicher Leidenschaft und Ernsthaftigkeit seiner Arbeit nachgeht“. Und er fährt fort: „Seine Professionalität besteht darin, dass er mit äußerster Beharrlichkeit ein künstlerisches Konzept verfolgt, das im großen Kreis der Kunstschaffenden überaus solitär ist.“ Seine Arbeiten seien unvergleichbar und authentisch. Akribisch suche Kappel nach Vor-Bildern und Materialien, um dann etwas Eigenes zu formen. Er konstruiere jedoch nicht nur und nehme Verkehrszeichen in den Blick, sondern widme sich als gläubiger Mensch religiösen Themen. „Die Bildwelt, in der sich sein religiöses Selbstverständnis widerspiegelt, orientiert sich an streng traditionellen Mustern, die der Maler und Zeichner gleichzeitig wieder aufzulösen imstande ist, indem er sie mit ganz individuellen Zügen und Attributen zu verbinden weiß“, so Knubben. Er plädiere zudem „für eine Beurteilung und Einordnung von Kunst, die Wert auf das legt, was die Kunst beim Betrachter zu bewirken vermag“.

Beim Gang durch die Ausstellung kamen die Besucher untereinander und mit Roland Kappel ins Gespräch. Die Bilder sowie die detailreichen Baukräne luden zum genauen Schauen ein. Kappels gleichermaßen individueller und komplexer Blick auf seine Umgebung lädt in der Umsetzung den Betrachter zum Staunen und Finden ein. Eine überaus lohnende Ausstellung, auch für Kinder und solche, die den offenen Blick auf die Welt, wie sie oft nur Kinder haben, neu bei sich entdecken wollen.