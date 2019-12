Künftige Verschuldung beträgt rund 2,4 Millionen Euro

In der letzten Sitzung des laufenden Jahres hat der Gemeinderat dem vom Kämmerer Ermilio Verrengia vorgestellten Haushaltsplanentwurf für 2020 zugestimmt. Ebenso fand der Investitionsplanentwurf 2020 sowie die mittelfristige Finanzplanung der Jahre bis 2023 Gnade vor den Augen der Räte. Der Leiter der Finanz-Bau- und Liegenschaftsverwaltung zeigte anhand des Investitionsprogramms, wie groß die Themenfelder im kommenden Jahr sein werden.

So wird im Schulzentrum der erste Bauabschnitt mit der Ertüchtigung des Brand- und Elektroschutzes mit einem Volumen von 790 000 Euro beginnen. Ebenfalls soll der Digital-Pakt der Schule umgesetzt werden, der mit 250 000 Euro veranschlagt wird.

Die teuerste Investition ist der Breitbandausbau in Höhe von 2,2 Millionen Euro, der in 2019 mit dem ersten Spatenstich begonnen werden konnte und im Jahr 2020 seinen Abschluss finden soll. Geplant ist weiterhin, den Bauhof mit einem Unimog auszustatten, der mit rund 160 000 Euro zu Buche schlagen wird. Die marode Dachkonstruktion am denkmalgeschützen Goreth-Haus macht der Gemeinde seit einiger Zeit Sorgen. Deshalb soll diese Sanierungsmaßnahme nun in Angriff genommen werden, die mit 700 000 Euro den Haushalt belastet. Eine weitere Großbaumaßnahme – die Ertüchtigung der Schneckenbergstraße in Storzingen – in einer Größenordnung von einer halben Million Euro ist ebenfalls für das kommende Jahr vorgesehen. Diese Investitionen werden die Gemeindekasse zwar stark belasten, so Verrengia, aber sie seien aufgrund der Dringlichkeit unabwendbar. Die Gemeinde profitiere derzeit von Zuweisungen und einem hohen Steueraufkommen, doch „die Erfahrung zeigt, dass wir darauf nicht dauerhaft vertrauen dürfen und eine gewisse Abhängigkeit keinen Raum einnehmen darf“, so der Kämmerer.

Er machte klar, dass die Gemeinde im kommenden Jahr wohl nicht ohne Kassenkredite auskommen wird. Ebenso seien auch die Rücklagen nicht vor Antastungen sicher. Er hob aber hervor, dass dieser „Notgroschen“ in den vergangenen Jahren erwirtschaftet worden ist, damit dieser bei hohen vorhandenen Investitionsstaus konsequent abgebaut wird und nicht weiter ansteigt.

Der Finanzchef rechnet im Ergebnishaushalt 2020 bei Erträgen von rund 12,5 Millionen Euro, denen Aufwendungen in Höhe von 13 Millionen Euro gegenüberstehen, mit einem Verlust von rund einer halben Million Euro.

Im Finanzhaushalt 2020 wird aus laufender Verwaltungstätigkeit ein Überschuss von rund 600 000 Euro erwartet. Dem gegenüber steht ein Saldo aus Investitionstätigkeit von minus rund 3,6 Millionen Euro sowie ein Minus aus Finanzierungstätigkeit von rund 900 000 Euro. Das ergibt eine rot geschriebene Änderung im Finanzmittelbestand von minus rund 1,1 Millionen Euro. Vor diesem Hintergrund bezifferte der Kämmerer die künftige Verschuldung der momentan 4790 Einwohner zählenden Heuberggemeinde mit 498 Euro pro Kopf beziehungsweise rund 2,4 Millionen Euro. 2019 waren dies rund 1,4 Millionen Euro oder 292 Euro pro Kopf.