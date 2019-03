Junger Mann greift Dreiergruppe an

Aus bislang nicht geklärten Gründen ist am späten Donnerstagabend ein 24-jähriger Mann in der Conradin-Kreutzer-Straße in Meßkirch mit einer dreiköpfigen Personengruppe in Streit geraten. Nachdem sich zunächst ein normales Gespräch entwickelt hatte, wurde der 24-Jährige zusehends aggressiv, zerschlug eine Bierflasche und drohte schließlich mit dieser den drei Männern im Alter von 18, 19 und 21 Jahren. Nachdem sich die Dreiergruppe hiervon unbeeindruckt zeigte, holte der Aggressor ein Klappmesser aus seiner Hosentasche und bedrohte hiermit den 18-Jährigen. Hierauf wurde er von dem 19-Jährigen zu Boden gerissen und dort bis zum Eintreffen einer zwischenzeitlich alarmierten Streifenwagenbesatzung festgehalten. Warum der 24-Jährige so aggressiv wurde, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen, die gegen ihn eingeleitet wurden.