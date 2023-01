Jugendraum in Hausen im Tal bekommt neue Beschallungsanlage

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Jugendlichen aus Beuron-Hausen im Tal konnten mit Stolz eine Beschallungsanlage für ihren neuen Jugendraum im ehemaligen Schulhaus entgegennehmen. Mit großem Stolz sogar, weil sie bei der Zusammenstellung der einzelnen Bauteile mitentscheiden und Teile der Anlage selbst erstellen konnten und weil aus dem Projekt „ReStart“ Mittel zur Anschaffung der Musikanlage in Höhe von 2500 Euro gewährt wurden.

Zur Wiederbelebung der offenen Jugendarbeit nach Corona legten Bund und Länder im vergangenen Jahr ein Förderprogramm auf, aus dem über das Landratsamt Mittel beantragt werden konnten. Ein Glücksfall spielte den Jugendlichen dann in die Karten. Sie fanden in Daniel Beyersdorffer und Thomas Feil von der Klangmanufaktur in Balingen Fachleute, die den Jugendlichen stark entgegenkamen. Damit das Budget eingehalten und das Projekt zu einem Gemeinschaftsprojekt werden konnte, entstand die Idee, dass die Jugendlichen Teile der Anlage selbst herstellen. Außerdem, so erklärte Thomas Feil, seien große Teile der Anlage zum Einkaufspreis weitergegeben worden.

Bei der Übergabe stand den Jugendlichen natürlich ein zufriedenes Lachen im Gesicht. „Super Sache, hat echt Spaß gemacht“, freute sich Noah Wolf, „cool, selbst das Rack (Gehäuse) zu bauen.“ Und Lara Blender fügt an: „Noah und Julian haben das Rack erstellt.“ Noah, der gerade eine Lehre zum Schreiner und Julian Blender, der eine zum Zimmerer macht, haben das Bedienpult aus Holz nach Plänen von Orbid Sound gebaut, geschliffen und Aussparungen für das Mischpult, Verstärker und Lautsprecheranschlüsse angebracht.

Auch Max Huber freute sich: „Habe das Rack und die Boxen mit Holzlack gestrichen. Ich bin froh über die Anlage, da ist Qualität da. Ein großer Unterschied zur alten Box.“ Das Zusammenbauen der Lautsprecher nach dem Lackieren, das Bestücken der lackierten Gehäuse mit der Technik inklusive dem Verlöten der ganzen Kabel erfolgte in der Werkstatt bei Orbid Sound unter Anleitung. Maximilian Frei äußerte sich dazu folgendermaßen: „Am 26. November waren wir bei Orbid Sound und habe fünf Stunden lang mit Daniel die Anlage zusammengebaut.“

Die Jugendlichen aus Hausen im Tal können zurecht stolz sein auf ihr Gemeinschaftsprojekt, bei dem eine hochwertige Beschallungsanlage in absoluter Top Klangqualität entstanden ist. „Wir freuen uns auf die nächsten Feste,“ sagte Lara Blender abschließend.