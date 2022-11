Jugendorchestergibt Konzert

Karten sind im Vorverkauf in der Klosterbuchhandlung Beuron uner Telefon 07466 / 171 57 sowie an der Abendkasse am 6. November ab 17 Uhr erhältlich.

In diesem Jahr kann endlich wieder das traditionelle Benefizkonzert des Kreisverbandsjugendorchesters Sigmaringen in der Abteikirche in Beuron stattfinden. Coronabedingt musste das Konzert 2020 und 2021 entfallen, heißt es in einer Ankündigung.

Umso größer ist nun die Vorfreude bei den Organisatoren und Akteuren, dass am Sonntag, 6. November, um 17.30 Uhr wieder musikalische Klänge in der Abteikirche in Beuron erklingen werden. Unter der Leitung des neuen Dirigenten Ralf Uhl werden die rund 75 jungen Musikerinnen und Musiker des Kreisverbandsjugendorchesters unter anderem Werke von Anton Bruckner, Thomas Doss, Alan Menken, Ralf Uhl und Satoshi Yagisawa zum Besten geben, heißt es in der Ankündigung weiter.

Das Konzert des Kreisverbandsjugendorchesters Sigmaringen ist der musikalische Höhepunkt im Jahresprogramm der Erzabtei St. Martin zu Beuron. In der besonderen Atmosphäre der Klosterkirche erwarten die Zuhörer festliche, imposante aber auch besinnliche Melodien und Klänge, so die Organisatoren.

Der Erlös geht zugunsten der Erzabtei Beuron. Der Eintritt kostet zehn Euro, bis 16 Jahre ist er frei.