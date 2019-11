Jugendliche probieren sich an Erster Hilfe

Einen überregionalen Schulsanitätstag hat die Kreisjugendleitung des DRK-Kreisverbands Sigmaringen am Martin-Heidegger-Gymnasium in Meßkirch organisiert. Aus neun Schulen trafen sich dort die Schulsanitätsdienstgruppen mit ihren Lehrern, um gemeinsam einen lehrreichen Tag zu verbringen. Darüber informiert der DRK-Kreisverband in einer Pressemitteilung.

Dabei mussten die Jugendlichen eine Erste-Hilfe-Situation, die so auch im Schulalltag passieren kann, im Team bewältigen. Neben der Wundversorgung galt es eine simulierte Wirbelsäulenverletzung zu versorgen und den Mitschüler schonend durchs Treppenhaus zu transportieren. Viel Kreativität war beim realistischen Schminken von Verletzungen gefragt. Die sehr echt aussehenden Wunden wurden stolz fotografiert, um sie dann Freunden und Familien zeigen zu können.

Jugendliche erleben körperliche Anstrengung im Rollstuhl

Ein besonderes Erlebnis war der Sinnesparcours für Ohren und Finger. Denn dabei merkten die Schüler, dass es ihnen teilweise Schwierigkeiten machte, die unterschiedlichen Geräusche und Oberflächen zu erfassen. Entsprechend folgte die Frage: Wie geht es wohl einem Rollstuhlfahrer im Alltag? Jeder Teilnehmer durfte selbst mit dem Rollstuhl einen Hindernisparcours befahren. Dabei wurde den Jugendlichen die körperliche Anstrengung, die ein Rollstuhlfahrer im Alltag leisten muss, bewusst. Mit dem Alterssimulationsanzug einmal durch Schulgebäude zu gehen, gab den Jugendlichen interessante Einblicke in den Bewegungsalltag älterer Menschen.

Der Tag endete mit der Übergabe einer Teilnahmeurkunde an die Jugendlichen. Sie bekamen Sicherheit für ihre Aufgabe als Schulsanitäter, wurden durch die erfahrenen Jugendleiter und Lehrer in ihrem Tun bestärkt und erlebten, dass als Team fast alles einfacher zu lösen ist.