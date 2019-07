Jubiläums-Epos wird nach 20 Jahren aufgefrischt

Für das große Sommertheater 2019 ist das Stück „Stetten – dem Himmel so nah“ nach 20 Jahren in einer Neufassung auf der Freilichtbühne vor dem Stettener Rathaus gezeigt. Das Stück erzählt die Geschichte der mehr als 1200 Jahre alten Geschichte der Gemeinde auf dem Heuberg.

Regisseur Stefan Hallmayer ist mit vollem Körpereinsatz dabei, wenn er den Darstellern, allesamt Laien aus der Stettener Bevölkerung, Anweisungen, Tipps und Anregungen gibt, wie sie der jeweiligen Figur Ausdruckskraft und Charakter geben sollen. Mehr als 200 Personen im Alter von vier bis 80 Jahren wirken bei der Aufführung mit, so Produktionsleiterin Claudia Mogg. Viele Darsteller füllen mehrere Rollen aus, so dass wegen der Zeitsprünge in der Handlung, sich die Akteure mehrmals umziehen müssen. „Bei so vielen Leuten ist das schon eine logistische Herausforderung“, so Claudia Mogg.

Denn die Zuschauer sollen davon nichts mitbekommen. Weil die Bühne aus der Rathaustreppe und dem Schlossplatz besteht und die Zuschauertribünen direkt gegenüber sind, gibt es wenige Nischen oder „Verstecke“, um die Kostüme so vieler Darsteller zu wechseln. Aber das Team um Claudia Mogg hat sich einiges einfallen lassen, um den Backstage-Bereich so unauffällig wie möglich zu machen.

Uraufführung vor 20 Jahren

Im Sommer 1999 ist das Stück „Stetten – dem Himmel so nah“ zur 1200-Jahrfeier uraufgeführt worden. Seitdem hat sich die Theatergruppe um Claudia Mogg fest etabliert. Wegen der überaus erfolgreichen Aufführungen, hatte die Gemeinde mit dem Theater Lindenhof aus Melchingen ein Kooperationsvertrag abgeschlossen – mit der Verpflichtung, alle vier Jahre ein Theaterstück mit speziellem Stettener Hintergrund zu schreiben. Die historischen Ereignisse lassen Franz Xaver Ott, Autor und Dramaturg, aus dem Vollen schöpfen.

In den 20 Jahren nach der Uraufführung sei einiges passiert, „das wir in das Werk eingearbeitet haben“, so Regisseur Stefan Hallmayer. Neue, auch weltgeschichtlich relevante Ereignisse, wie die Jugendbewegung „Friday for Future“, haben ihren Platz in der Neuinszenierung gefunden. Dafür sind einige Zeitbereiche in der Vergangenheit gekürzt worden, doch die wesentlichen Aspekte sind nach wie vor tragende Elemente. Die musikalischen Elemente, seit jeher wesentliche Pfeiler der Stettener Aufführungen, tragen zur Dramatik des Geschehens bei.

Dafür sorgen die örtliche Feuerwehrkapelle, ein Chor und eine Band. Hinter den Kulissen haben die Frauen der Nähstube um Irene Feuerstein, Inge Letsch und der Kostümbildnerin Claudia Rüll Calame-Rosset Kostüme und textile Ausstattung in allen Variationen genäht.

Für die aufwendige Technik stehen Ralf Wenzel und Marc Sieber gerade. „Wir müssen natürlich mit allen Wetterlagen rechnen“, sagte Wenzel. Deswegen hat er sich hoch über den Tribünen einen wetterfesten kleinen Technikraum gebaut, denn die empfindliche Elektronik muss vor etwaigen Regengüssen geschützt werden.