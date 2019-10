Jorge Pons Vorberg ist neuer Primion-Chef

Von Schwäbische Zeitung

Der Aufsichtsrat der ZF Friedrichshafen hat Martin Fischer als neues Mitglied in den ZF-Vorstand berufen. Der 49 Jahre alte promovierte Elektroingenieur tritt voraussichtlich zum 1. November 2019 in den Vorstand ein und übernimmt zum Jahresbeginn 2020 die Verantwortungsbereiche von Franz Kleiner, der in den Ruhestand wechselt. Das teilt das Unternehmen mit.

„Dr. Martin Fischer hat rund zwei Jahrzehnte in leitender Funktion bei großen Automobil-Zulieferunternehmen gearbeitet, davon mehrere Jahre auch in den USA.