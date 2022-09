Jetzt noch Obsthochstämme bestellen

Gemeinsam organisieren die Bäuerliche Vermarktung Oberes Donautal (Bodeg) und das Haus der Natur in Beuron eine Obsthochstamm-Sammelbestellung. So können günstigere Preise für die Bäume erzielt werden, was den Erhalt von Streuobstwiesen unterstützt. Bestellt werden können die Bäume bis 5.Oktober.

Die Sortenliste für die Sammelbestellung kann jeder auf der Homepage der Bodeg herunterladen (www.bodeg.de) oder telefonisch am Haus der Natur anfordern (Telefon 07466 / 9280-0). Die Pflanzen stammen von der Baumschule Häring in Dürbheim und sind das raue Klima der Alb gewöhnt. Bei einem Preis von 36 Euro je Baum sind ein Pfosten und eine Kokosschnur zum Anbinden enthalten. Bestellschluss ist der 5. Oktober. Abgeholt werden müssen die Bäume am Samstag, 5. November, von 9 bis 12 Uhr am Haus der Natur in Beuron.

Die Aktivität von Wühlmäusen und Hasen hat zugenommen, deshalb empfiehlt die Bodeg bei Pflanzungen am Siedlungsrand den Einsatz von Wühlmauskörben und Verbissschutz. Wühlmaustaschen und ein Stammschutz aus Fichtenholz stehen deshalb auch auf der Bestellliste. Die stellen eine KoBV-Klasse bzw. Schüler der Berufsvorbereitende Einrichtung (BVE) der Ferdinand-von-Steinbeis-Schule Tuttlingen her. Ein Kauf schützt den Baum und unterstützt Schüler und Natur. Denn die Schüler investieren einen Teil des Erlöses in die Pflanzung eigener Obstbäume.

Die Bestellliste wird in diesem Jahr um Schafwolldünger mit Wolle aus dem Naturpark Obere Donau ergänzt. Dieser eignet sich sehr gut als Langzeitdünger und ermöglicht den gepflanzten Bäumen eine guten Wuchsstart. Außerdem können auch Heckenpflanzen sowie Wiesendruschsaatgut einer Heuberger Blumenwiese bestellt werden.