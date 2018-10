Japan-Austausch geht mit fröhlichem Abend zu Ende

Mit einem fröhlichen bunten Abend haben die Stadt Meßkirch, Vertreter des Gymnasiums und der Realschule die japanischen Austauschschüler verabschiedet, die seit gut einer Woche in der Zimmernstadt weilten. 17 Schüler aus Meßkirchs Partnerstadt Kahoku haben gemeinsam mit dem Rektor ihrer Schule, Yamamoto und seinem Kollegen Nitta eine ereignisreiche Woche erleben dürfen. Mario Milos vom Heidegger-Gymnasium und Verantwortlicher für den Schüleraustausch mit Kahoku, sprach der Stadt für die Organisation und den beteiligten Schulen für die Unterstützung seinen Dank aus. „Unser besonderer Dank gilt aber den Gastfamilien, das heißt, den aufnehmenden Schülern und deren Eltern, die unseren Austauschschülern aus Kahoku in der letzten Woche ein Zuhause fern ihrer Heimat gegeben haben.“ Den 13- und 14jährigen Schülern der Takamatsu-, Kohakudai- und Unoke-Mittelschulen drückte er seinen Respekt aus, diese lange Reise in ein fernes Land gemacht zu haben. Aber diese Zeit in einer anderen Kultur, auf einem anderen Kontinent, in einer fremden Familie, „das war eine intensive Zeit, die kann euch keiner mehr nehmen.“

Feier im Festsaal des Schlosses

Zuvor hatte die Konrektorin der Realschule, Annemarie Diener, die Gäste im Festsaal des Schlosses begrüßt. Den musikalischen Auftakt machten das jugendliche Blechblastrio Mirja, Micha und Niklas sowie Anne Weidele an der Klarinette. Auch die japanischen Schülerinnen Nazomi Terauchi und Ritsu Jako erfreuten zwischen den Ansprachen das Publikum mit einem Duett am Flügel und mit Gesang. Rektor Yamamoto zeigte sich beeindruckt von dem „unglaublich herzlichen Empfang“ der Meßkircher und schwärmte von den Gastfamilien, die „unsere Kinder wie die eigenen behandelt und aufgenommen haben.“ Seine Teenager seien zwar voller Erwartungen nach Deutschland gereist, aber auch voller Ängste.

Die hätten sich nun in Luft aufgelöst: „Die Zeit mit Ihnen ist ein Schatz, der weiterwirken wird“, ist sich Yamamoto sicher. Die hier gewonnenen Eindrücke „wollen wir daheim an die anderen Kinder weitergeben.“ Niemals werde er vergessen, wie freundlich sie hier aufgenommen worden seien. „Eigentlich will ich noch gar nicht zurück“, ließ er die Dolmetscherin Irene Graf übersetzen. Sein Kollege Nitta fügte hinzu, dass das Erlebte einem japanischen Sprichwort entspreche: „100 Geschichten sind nicht so viel wert wie ein Blick.“ Die hier gemachten Erfahrungen können 1000 Geschichten nicht ersetzen, so Nitta.

Insa Bix, die den erkrankten Bürgermeister Arne Zwick vertrat, machte deutlich, dass eine Städtepartnerschaft nur durch Kontakte leben kann. Dieser Austausch habe zu echten Freundschaften geführt, die es anders nicht gegeben hätte. Dank des wunderschönen Herbstwetters hätten die Gäste eine in traumhafte Farben getaucht Landschaft erleben dürfen, auch konnte so die ganze Woche mit Ausflügen nach Stuttgart, zum Campus Galli oder in den Sigmaringer Kletterpark genutzt werden. Zum Kennenlernen gehörten natürlich auch heimische Speisen wie Spätzle und Maultaschen, für die auch die Dolmetscherin zum Vergnügen der Gäste keine japanischen Begriffe kannte. Mit einem Quiz durch die japanischen Kinder und einem gemeinsamen Tanz zu dem offiziellen Song für Olympia 2020 in Japan endete ein überaus unterhaltsamer Abend.