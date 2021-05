Jakobspilger verschieben Start des Pilgerjahrs

Die Beuroner Jakobspilger-Gemeinschaft, ein Verein kirchlichen Rechts mit bundesweit über 1500 Mitgliedern, hat aufgrund der hohen Corona-Infektionszahlen die Öffnung des Pilgerbüros und den Start in das Pilgerjahr 2021 erneut verschoben. Laut Pressemitteilung soll der Start nun Ende Mai/ Anfang Juni sein.

Im Beuroner Pilgerbüro (Ortsmitte), das dann sonntags von 13.30 bis 17.30 Uhr geöffnet ist, können Pilger Beratungen zu den Pilgerwegen, einen Pilgerausweis und ein sog. Testimonium (Zeugnis der Absolvierung eines Pilgerweges über 100 Kilometer), sowie weitere Literatur und Pilgerführer erhalten.

Höhepunkt des Jahres wird das Jakobusfest am Sonntag, 25. Juli, sein. Nach dem Konventamt liest Wolfgang Schneller/Ehingen im Festsaal des Klosters (16 Uhr) aus seinen Gedichten zum „Camino Santiago“.

Der Pilgerweg der Aktion „Pro Lebensqualität“, den Bürgermeister a.D. Roland Ströbele in den vergangenen 14 Jahren mit bis zu 100 Pilgerinnen und Pilgern durchführte, wird in diesem Jahr am 24. Juli von der Pilgergemeinschaft ausgerichtet und führt von Meßkirch über Buchheim nach Beuron. Das Pilgerjahr 2021 wird am Samstag, 30. Oktober, mit der Mitgliederversammlung und der Schließung des Pilgerbüros beendet.