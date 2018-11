Investor setzt den Spatenstich für ein modernes Bistro

Schon fast zwei Jahre hegt Herbert Alber aus Rengetsweiler den Wunsch, in Meßkirch ein Bistro zu bauen. Zuerst plante er den Bau des Restaurants auf einem zentralen innerstädtischen Grundstück an der Hauptstraße. Nachdem aber bis dato kein Platz dafür in der Hauptstraße frei wurde, konzentrierte sich die Planung des Investors in Zusammenarbeit mit der Meßkircher Architektengesellschaft „Mauch und Offner“ auf ein Baugrundstück im Bahnareal, an der Straße „Am Stachus“, direkt in Verlängerung des Fachmarktzentrums.

Dort soll nun, ein hochmodernes Restaurant mit dem Namen „Bistro 311“ mit 80 Sitzplätzen, überdachtem Außenbereich, Kinderspielplatz und 19 Parkplätzen sowie zwölf Fahrradabstellplätzen entstehen. Dazu sind Erdanschüttungen und Auffüllungen bis zu einer Höhe von drei Metern notwendig, um auf Straßenniveau zu gelangen.

Badische und schwäbisch Küche

Das Bistro wird an sieben Tagen in der Woche täglich von 6 bis 22 Uhr geöffnet sein. Die Pächter des Bistros stehen bereits schon fest. „Dabei handelt es sich um Alexander Föhr und Bernd Ott. Beide werden in der Küche arbeiten und den Gästen Frühstück, Mittag- und Abendessen anbieten“, sagte Bauherr Alber. Es werden vor allem schwäbische und badische Gerichte serviert.

Da nach Einschätzung des Bauherrn und der Archtekten eine Symbiose von Bistro und Camping am dortigen, mehr als 8000 Quadratmeter Baugrundstück mehr Potential bietet, wurde die Planung des Bistros um eine mögliche Nutzungsergänzung eines Campingplatzes erweitert.

Platz für 24 Wohnwagen

So soll auf dem Campingplatz Platz für 24 Wohmobile und Wohnwagen sein. Die Stellplätze erhalten Anschlüsse für die Strom- und Frischwasserversorgung als auch die Altwasserentsorgung. Auch wird ein Funktionsgebäude mit Toiletten, Dusch- und Haustechnikräumen erstellt.

Der Zeitraum zwischen Bauantragsbearbeitung und Ausführungsplanung wurde bereits zur Baustellenvorbereitung genutzt, so dass nach Eingang der Baufreigabe mit der Baustelle gestartet wurde. Zum Spatenstich waren alle am Bau des Bistro-Gebäudes und des Campingplatzes beteiligten Firmen und Handwerker eingeladen. Großes Lob sprachen dabei der Investor und die Architekten der Stadt Meßkirch und dem Landratsamt Sigmaringen für die tatkräftige Unterstützung und die reibugslose Zusammenarbeit aus.

Die Bau-Firma Schober aus Göggingen hat bereits schon mit den Kanalentwässerungs- und den Rohbauarbeiten begonnen. „Sofern das Wetter mitspielt, können wir noch dieses Jahr die Stahlbetonarbeiten fertigstellen“, sagte Architekt Florian Offner. Die Firma Holzbau Alber wird dann ab Januar beziehungsweise Februar mit der Erstellung der Gebäudehülle beginnen können.

„Wir sind deshalb sehr zuversichtlich die Baumaßnahmen bis zum Sommer beziehungsweise bis zur Campingsaison abschließend zu können, um dem Bauherr und den Pächtern die Eröffnung des Bistros und des Campingplatzes zu ermöglichen“, so Architekt Manuel Mauch beim Spatenstich.