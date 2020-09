Interesse am Campus Galli ist trotz Corona-Krise hoch

Bei der Hauptversammlung des Vereins „Freundeskreis Karolingische Klosterstadt Meßkirch – Campus Galli“ am Samstag in der Meßkircher Stadthalle ist der Vorsitzende Dirk Gaerte einstimmig wiedergewählt worden. Das Gleiche gilt für seine Stellvertreter Alexandra Gössl und Siegfried Blust. Einzig bei den Beisitzerwahlen gab es Verzögerungen, da acht Bewerber für sieben Posten kandidierten.

Da alle bisherigen Beisitzer weitermachen wollten, musste das weitere Prozedere geklärt werden, da aus den anwesenden Wahlberechtigten mehrfach die Bitte kam, niemanden wegzuschicken, der mitmachen möchte. Oliver Neuhaus stellte aus den Reihen der Mitglieder bezüglich der Anzahl der Beisitzer den Antrag auf eine Satzungsänderung. Da diese jedoch wegen der Starrheit von Vereinsstatuten mit großem Aufwand verbunden ist, könne die Änderung erst bei der Hauptversammlung 2021 vorgestellt und beschlossen werden, sagte Dirk Gaerte. Um aber eine Aufblähung des Vorstands mit zu vielen Personen zu vermeiden, schlug Heinrich Güntner stattdessen vor, die Geschäftsordnung zu überarbeiten und darin Spielräumen zu schaffen, die es erlauben, flexibler auf solche Situationen reagieren zu können.

Nach vielem Hin und Her kam es zur geheimen Abstimmung, bei der die Wahlberechtigten die Namen von sieben der Kandidaten auf ihre Stimmzettel zu notieren hatten. Auf diese Weise wurden gewählt: Andrea Braun-Henle, Verena Scondo, Insa Bix, Harry Knoll, Rüdiger Hillenbrand und Helmut Weisshaupt, die bisher schon als Beisitzer tätig waren. Neu hinzugewählt wurde Jutta Wellandt, während die zweite neue Kandidatin Uta Mahler-Kraus sozusagen als nicht stimmberechtigte Beirätin in Wartestellung versetzt wurde.

Dirk Gaerte sicherte der Versammlung zu, sowohl Neuhaus’ Antrag als auch alle während der Diskussion gesammelten Anregungen in den Vorstandssitzungen zu beraten und die Ergebnisse bei der nächsten Hauptversammlung vorzustellen. In seinem Rückblick informierte der Vorsitzende über fast 95 000 Gäste, die in der vergangenen Saison die Klosterbaustelle besucht haben, berichtete über den Fortschritt des großen Scheunenbaus auf dem Campus Galli, bei dessen Finanzierung der Freundeskreis eine erhebliche Rolle spielt, und hob die Mitgliederentwicklung hervor, die sich trotz der Corona-Krise erstaunlich positiv entwickle.

So konnten in dieser Saison 80 neue Mitglieder willkommen geheißen werden, was die Zahl auf 329 steigen ließ. Auch die Covid-19-bedingten reduzierten Öffnungszeiten der Klosterbaustelle hätten das Interesse nicht geschmälert. Hannes Napierala, Geschäftsführer des Campus Galli, sprach in seinem Grußwort von insgesamt rund 50 000 Gästen, die in der kurzen Corona-Saison 2020 doch noch zusammenkommen würden. Allein in den Sommerferien seien die Besucherzahlen mit rund 17 000 „nicht sehr weit hinter denen des Vorjahres“ gewesen. Was in diesem Jahr schmerzhaft fehle, seien aber die Gruppenreisen mit Bussen, die im Vorjahr 20 bis 30 Prozent ausgemacht hätten. „Aber für den Herbst haben die Gruppenanfragen wieder zugenommen“, sagte Napierala. Dennoch geht er davon aus, dass diese „uns noch eine ganze Zeit lang fehlen werden“.

Insgesamt zeigte sich der Geschäftsführer aber „positiv überrascht über die Zahlen“. Trotz der widrigen Umstände zog auch Gaerte eine eher positive Bilanz und konstatierte: „Unser Unternehmen floriert, wir sind keine Pleitefirma!“ Aber auch als professioneller Betrieb sei man dringend auf Ehrenamtliche angewiesen. Ohne diese könne die Kooperation zwischen Freundeskreis, Stadt Meßkirch, Trägerverein und Baustelle Campus Galli nicht funktionieren. Gaerte betonte: „Wir alle sind Campus Galli!“. Er warb tüchtig damit, nicht nachzulassen in den Bemühungen um neue Mitglieder und Sponsoren.