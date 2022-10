Infomarathon Fledermaus- und Höhlenschutz

Höhlen sind im Winter wichtige Rückzugsorte für Fledermäuse. Um hierauf aufmerksam zu machen, veranstaltet das Naturschutzzentrum Obere Donau im Rahmen der gemeinsamen Kampagne „Heimat Natur“ mit der Donaubergland GmbH am Sonntag, 23. Oktober, von 11 bis 16 Uhr einen Infomarathon zum Thema Fledermaus- und Höhlenschutz. Wie die Mitarbeiter des Zentrums schreiben, soll der Infomarathon dazu dienen, auf das Betretungsverbot von Höhlen aufmerksam zu machen und die Hintergründe zu erläutern. Vor allem im Winter finden Fledermäuse in Höhlen ideale Möglichkeiten, die kalte Jahreszeit zu verbringen. Problematisch wird es, wenn die Tiere dabei gestört werden. Denn dann erwachen sie aus dem Winterschlaf und der Stoffwechsel kommt wieder in Gang. Für diesen Prozess wird sehr viel Energie verbraucht. Dies kann dazu führen, dass Fledermäuse den Winter nicht überstehen.

Im Rahmen des Infomarathons bietet das Ökomobil des Regierungspräsidiums Tübingen auf dem Parkplatz beim Tennisheim in Hausen im Tal Infos und ein Mitmachprogramm zum Thema Höhlen und Fledermäuse an. Das Naturschutzzentrum wird mit seinem Infomobil auf dem Wanderparkplatz bei der Burg Wildenstein im Einsatz sein. Auf dem Klosterparkplatz in Beuron findet sich ein Infostand der ArGe Höhle und Karst Albstadt e.V. zusammen mit dem Naturschutzzentrum. Zudem werden Infoteams vor verschiedenen Höhlen im Donautal Stellung beziehen und Besucher über den Höhlenschutz informieren. Auch am Haus der Natur in Beuron gibt es Infos und eine Bastelaktion. Bei widrigen Wetterbedingungen findet der Infomarathon nicht statt, aktuelle Infos hierzu unter www.nazoberedonau.de.