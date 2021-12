In Schwenningen gibt es bald Bauplätze mitten im Ort

Auf der Suche nach Bauland wurde in Schwenningen der Gemeinderat mitten im Dorf fündig. Das 4727 Quadratmeter große Grundstück in der Friedhofstraße könnte bald für Bauplätze ausgewiesen werden.

Die Fläche des jetzt zur 5. Änderung beabsichtigten Geltungsbereiches wurde mit der zweiten Änderung im Jahr 1997 als öffentliche Fläche ausgewiesen. Damals hatte der Gemeinderat die Absicht zwischen Friedhofstraße, dem Friedhof sowie dem Bereich Schule und Kindergarten einen großzügigen Grünpuffer festzuschreiben. In Anbetracht der immer knapper werdenden Flächenressourcen soll nun mit der Änderung dem Gedanken der Innenverdichtung Rechnung getragen werden, meinte Bürgermeisterin Roswitha Beck in der Sitzung des Gemeindesrates. Es handle sich um einen gemeindeeigenen Bereich, welcher von der Friedhofstraße aus erschlossen werden könne. Die Nähe von Kindergarten und Schule liefere in direkter Nachbarschaft beste Voraussetzungen für eine künftige bauliche Nutzung. Deshalb sei beabsichtigt, dieses Areal zukünftig als Mischgebiet auszuweisen. Im Flächennutzungsplan ist der Bereich als Fläche für den Gemeindebedarf festgelegt. Wichtig sei es dem Gemeinderat, die öffentlichen Parkplätze entlang der Friedhofstraße zu erhalten. Weil es sich bei der geplanten Änderung um eine Maßnahme der Innenentwicklung handelt, kann der Bebauungsplan nach Paragraph 13a Baugesetzbuch im beschleunigten Verfahren durchgeführt werden. Und auch auf eine Durchführung einer Umweltprüfung nach Paragraph 2, Absatz 4 Baugesetzbuch kann verzichtet werden. Der Gemeinderat fasste nun einstimmig den Beschluss zur Aufstellung des Bebauungsplanes „Friedhofstraße/Hinter der Kirche“.