Wohnhausbrand fordert hohen Sachschaden

Zu einem Gebäudebrand ist es am Samstagnachmittag gegen 16.20 Uhr in einem Wohnhaus in Meßkirch gekommen. Das 2. Obergeschoss und der Dachstuhl brannten laut Polizeibericht aus. Zum jetzigen Zeitpunkt wird von einem Brandausbruch in der Küche des 2. Obergeschosses ausgegangen.

Die Ursache muss noch erforscht werden. Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich sechs Personen im Gebäude. Die Bewohner des Hauses konnten selbstständig das Haus rechtzeitig verlassen. Vier Personen wurden mit Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation zur Überwachung in ein Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden beläuft sich auf mindestens 300.000 Euro.

Das Wohnhaus ist nicht mehr bewohnbar. Die Bewohner kommen bei Bekannten unter. Vor Ort waren 117 Einsatzkräfte der Feuerwehr Meßkirch, Sauldorf, Pfullendorf, Bad Saulgau und Sigmaringen, sowie vier Rettungswagen, die Netze BW und eine Seelsorgerin. Die Polizei war mit vier Beamten vor Ort.