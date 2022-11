In Augsburg gelingt der dritte Sieg in Folge für Wild Wings

Bei den Augsburger Panther leuchtete vor dem Anpfiff nach sieben Niederlagen in Folge die Rote Laterne. „Der Trainer weiß um den Ernst der Lage“, gab Panther-Sportmanager Duanne Moeser alles andere als Treueschwüre an den Coach, den Engländer Peter Russell, ab. Und mit dem Auftakt der Partie konnten die Augsburger nicht zufrieden sein. Schwenningen ging nämlich nach 156 Sekunden schon in Front. Miks Indrasis hatte auf Mitch Wahl gepasst, der gab auf John Ramage und der SERC-Kapitän lochte mit seinem dritten Saisontor erfolgreich ein. Adam Payerl, Andrew LeBlanc und Thomas J. Trevelyan vergaben dann gute Ausgleichsmöglichkeiten.

Viel Tempo im ersten Drittel

Auf der anderen Seite traf in der im ersten Drittel temporeichen Begegnung Boaz Bassen nur das Außennetz. Joacim Eriksson zeigte eine tolle Fußabwehr gegen AEV-Stürmer Ryan Kuffner. Ramage musste in die Kühlbox. Ken André Olimb fuhr in Unterzahl ein Break, brachte die Scheibe aber nicht an Goalie Markus Keller vorbei. Stattdessen markierte Sebastian Wännström als in Überzahl die Scheibe frei vor Eriksson lag, den Ausgleich. Die Schwäne hatten freilich die passende Antwort parat. Nach einem schönen Pass von hinter dem gegnerischen Kasten von Bassen lochte Florian Elias mit seinem zweiten Saisontor gegen seinen Heimatclub ein. Anschließend Überzahlspiel für Schwenningen, Ville Lajunen vertändelte aber an der blauen Linie den Puck.

Eriksson hält souverän

Das zweite Drittel hatte nicht mehr die Klasse des ersten. Panther-Verteidiger Wade Berman zog ab, Eriksson war aber mit der Fanghand da. Auch LeBlanc scheiterte am schwedischen Torhüter in Schwenninger Diensten. Die Wild Wings konzentrierten sich auf die Defensive und hatten kaum noch Offensivaktionen. David Ullström scheiterte an Keller. Auf der anderen Seite war dann wieder Eriksson mit der Fanghand gegen Wännström da und Terry Broadhurst vergab. Zu Beginn des dritten Drittels stellten die Wildschwäne auf 3:1 aus ihrer Sicht. Lajunen spielte von hinten einen Pass auf Bassen, der gab auf Daniel Pfaffengut, der keine Mühe hatte, seinen zweiten Saisontreffer zu erzielen. Trevelyan hatte den Anschluss auf dem Schläger, scheiterte aber am starken Eriksson. Dann musste Wahl in die Kühlbox. In Überzahl gelang Adam Johnson das 2:3. Dann kassierte aber AEV-Verteidiger Henry Haase zwei Strafminuten.

Entscheidung nach Powerplay der Wild Wings

Die Wild Wings zogen ein gutes Powerplay auf und als die Strafe gerade abgelaufen war, traf Sebastian Uvira taus spitzem Winkel für die Gäste zum 4:2. Anschließend wurde Pfaffengut auf das Sünderbänkchen beordert. Das Powerplay der Augsburger war gefährlich, die Scheibe wollte aber nicht über die Torlinie. Zweieinhalb Minuten vor Schluss zogen die Panther den Torwart. Der überragende Eriksson war aber nicht mehr zu überwinden. Für die Augsburger Panther war es die achte Niederlage in Serie. Die Wild Wings feierten ihren dritten Sieg in Folge. SERC-Stürmer Uvira: „Wir haben über 60 Minuten ein gutes Spiel gemacht. Es war ein tolle Mannschaftsleistung. Wir können stolz auf uns sein.“

Am Sonntag, 15.15 Uhr, empfangen die Wild Wings die Düsseldorfer EG.

Tore: 0:1 dritte Minute Ramage (Wahl, Indrasis), 1:1 zwölfte Wännström, 1:2 16. Elias (Bassen), 1:3 43. Pfaffengut (Bassen, Lajunen), 2:3 50. Johnson (Broadhurst, Clarke), 2:4 53. Uvira (Ramage, Olimb).

Strafen: Augsburg vier, Schwenningen acht Minuten.

Schiedsrichter: Zsombor Palkövi (Ungarn) und Roman Gofman (Russland).

Zuschauer: 5571. wit