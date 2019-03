Ilona Boos ist neue Narrenmutter der Meßkircher Katzenzunft

Der Schmotzige Dunnschtig, der Haupttag der Meßkircher Ortsfasnet, hat die Zimmernstadt wieder in einen närrischen Hexenkessel verwandelt. Der fand seinen vorläufigen Höhepunkt am Donnerstagabend in der Festhalle beim Zunftball der Katzenzunft, bei dem traditionsgemäß einem politischen Delinquenten wegen seiner Untaten mitleidslos die Nase geschliffen worden ist.

In diesem Jahr traf es Bernd Gombold, Bürgermeister vom dörflichen Dreigestirn Inzigkofen, Engelswies und Vilsingen. Dem Schultes, der als Possenschreiber des Inzigkofer Rathauses bekannt ist, wirft das närrische Strafgericht vor, Katzen durch gemeindliche Kastrationszuschüsse ausrotten zu wollen, Kreisel zu bauen, wo kein Auto fährt und durchlöcherte Bauplätze anzubieten. Und überhaupt, wer Lustspiele schreiben kann, hat wohl im Rathaus nichts zu tun, dabei sei sein Dorf „ein Nest voller Bruchbuden“.

Dazu listete der Ankläger Titel der von Gombold geschriebenen Schwänke auf, wie beispielsweise die „Geschichte vom Stinkerkäs“ und meinte dazu empört: „Wer mit solchen Titeln die Welt beglückt, der ist verrückt“. Der dickste Hund ist jedoch die Verfolgung von Katzen, „da hat der Spaß ein Loch!“ Die Anklage hatte noch über weitere Vergehen zu berichten. So soll der Delinquent über einen nicht unerheblichen Größenwahn verfügen, nur weil aus seinem Ort eine Miss Germany und sogar eine Mostkönigin hervorgegangen ist.

Bevor die närrische Verhandlung gegen den „Pfarrsaalhumoristen“ begann, präsentierte Narrenvater Bernd Schank mit Ilona Boos aus Heudorf die neue Narrenmutter, die mit vielen Miaus und unter johlendem Beifall ihren samtpfotigen Eid, eine gute Narrenmutter zu sein, ablegte. Nach der vollzogenen Trauung erwiesen dem Narrenelternpaar die ehemaligen Narrenmütter mit einem kunterbunten, spaßigen Ausflug in Alices Wunderland die Ehre.

Die frisch gekürte Narrenmutter hieß zwei weibliche Mitglieder im bisher rein männlichen Katzenrat willkommen und konstatierte den Traditionsbruch voller Genugtuung: „Sie ist gefallen, die Meßkircher Männerbastion!“ Diese Tatsache schlachtete auch der Angeklagte in seiner Verteidigungsrede genüsslich aus: „Seit 100 Johr dürfed Fraue schau wähle em Land, ond erscht jetzt dürfet si in Katzerat, des isch jo a Schand!“

Wortgewaltige Verteidigung durch den Angeklagten

Gombold, als wortgewaltiger Redner bekannt, gab dann auch den Meßkircher Nasenschleifern in seiner Verteidigung ordentlich Zunder. Schöne und erfolgreiche Frauen, das sei doch ganz klar, kämen auch daher, wo der Schultes ist ein Prachtexemplar. „Uier Arne isch jo au a guete Ma im große Ganze, es fehlt ihm halt nur en rechte Ranze“, reimte Gombold und riet unter überschäumenden Gelächter, eine Art von „Abfallqueen von Ringgenbach“ zu küren: „Wenn ui Meßkircher die Miss-Wahle so quäle, dann dont doch oifach a Deponie-Prinzessin wähle“.

Was die Löcher in seinen Bauplätzen und die „Bruchbuden“ in seinem Ort anbelangt, kam natürlich in deftigen Gombold'schen Retourkutschen an die Meßkircher zurück: „Meine Bauplätz hand, und des isch it ohne, it so vill Löcher wie eure Stroße und de Belag in de Fußgängerzone“. In Richtung der Ankläger wetterte er: „Würd i mit meinem Abrissprogramm zu ui raus gau, mit Verlaub, do däd vo Meßkirch nemme viel stau!“

Auf jeden Fall mangelte es dem Angeklagten nicht an Selbstbewusstsein, wie er offen zugab. In seinen Träumen sah er sich gar als Oberbürgermeister von Inzigkofen, zu dem Meßkirch und Sigmaringen als Teilorte gehörten. Dass „Heidegger, Kreuzer und Gombold“ bereits in einem Atemzug genannt werden, sei doch bekannt, denn: „I g'hör doch au zu den hiesige Dichter und Denker, der Geniewinkel macht doch bis Inzigkofe rom en Schlenker“. Insgeheim habe er „spekuliert, ob ma mi it mol zum Meßkircher Ehrenbürger dekoriert. Statt dessen landet auf meinem Tisch vo dera hoorige Sippschaft so en unverschämter Wisch!“ Jeder Anklagepunkt sei erstunken und erlogen, beim Schreiben hätten sich sicher „die Schwänz' vo uire hena Katze verbogen“.

Natürlich wurde er nach solchen Rundumschlägen trotzdem nicht vom Nasenschleifen verschont, was den „Shakespeare vom Donautal“ veranlasste, die Freundschaft aufzukündigen und die Stubentiger erst recht aufs Korn zu nehmen: „Dia Katzevermehrung isch en Graus, des Katzevolk, des liedrig, des rott' i reschtlos aus. De Kastrationszuschuss erhöh i nomol auf alle Fälle, b'sonders für dia zweifüßige Oberzunftkatzerälle!“