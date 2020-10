Illegaler Welpentransport auf der B 311

In einer gemeinsamen Kontrollstelle der Verkehrspolizei, des Zolls, der BAG und des Landratsamtes Sigmaringen auf der B 311 bei Meßkirch ist am Donnerstag der gewerbliche Güter- und Personenverkehr unter die Lupe genommen worden. Dabei konnten zahlreiche Verstöße gegen das Fahrpersonalrecht, das Personenbeförderungsgesetz sowie gegen Bestimmungen des Gefahrgut-, Abfall- und Lebensmittelrecht festgestellt werden. Bei zwei Fahrzeugen war aufgrund technischer Mängel die Vorführung bei einem Sachverständigen mit anschließender Untersagung der Weiterfahrt notwendig. Durch die Beamten des Zolls wurde außerdem ein illegaler Welpentransport gestoppt. Die Hunde wurden beschlagnahmt und vorübergehend in einem Tierheim untergebracht.