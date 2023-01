Hormone, Salat und eine Winterwanderung

Im Haus der Natur des Naturschutzzentrums Obere Donau starten demnächst mehrere Veranstaltungen. Eine baldige Anmeldung ist nötig.

Abschalten und Wohlfühlen können Interessierte im Workshop „Balance für das Hormonsystem“ am Mittwoch, 18. Januar, 15 bis 17 Uhr. Astrid Lübs und Sandra Palm führen durch einen Nachmittag mit verschiedenen Anwendungen und Düften, um das Hormonsystem zu balancieren. Durch Atemübungen und Bewegung, unterstützt mit ätherischen Ölen, bringen sie das Hormonsystem wieder auf Trapp. Die Gebühr beträgt 20 Euro, inklusive Skript und Material; Anmeldung bis zum 16. Januar

„Da haben wir den Salat!“ lautet der Titel eines Vortrags am Donnerstag, 19. Januar, 18.30 Uhr. In diesem knapp einstündigen Vortrag erzählt Judith Engst einige spannende Geschichten, die sich aus der Botanik und Ökologie dieser Pflanzen ergeben. Die Teilnahme kostet fünf Euro, eine Anmeldung ist bis 18. Januar nötig.

Eine Winterwanderung um Burg Wildenstein findet am Freitag, 20. Januar, um 14 Uhr statt. Treffpunkt ist am Luchs-Infopoint bei der Burg Wildenstein, die Leitung hat Bernd Schneck, die Teilnahme kostet vier Euro. Eine Anmeldung ist bis 19. Januar nötig. Eine Anmeldung für die oben genannten Termine ist beim Haus der Natur, Telefon 07466/92800, Mail an info@nazoberedonau.de nötig.

„Räuchern in der Braunwurzhütte – Maria Lichtmess“ wird am Mittwoch, 25. Januar, um 19 Uhr angeboten. Martina Braun, Wirtin der Braunwurzhütte, Bioland-Bäuerin, Erzieherin und Kräuterpädagogin, bereitet kleine Versucherle aus wilden Genüssen zu und liest ein Kräutermärchen vor. Die Teilnahmegebühr beträgt 20 Euro; Treffpunkt ist an der Braunwurzhütte, Wehstetten 7 in Liptingen-Wehstetten. Anmeldungen bis 18. Januar bei Christiane Denzel, Telefon 07465/2515, oder Mail an breitewies@t-online.de.