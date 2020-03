Sachschaden von circa 6500 Euro hat eine 42-jährige Autofahrerin in Meßkrich verursacht. Wie die Polizei mitteilt, geschah dies am Dienstag gegen 9.20 Uhr beim Einfahren von der Schulstraße in die Bahnhofstraße Richtung Stadtmitte. Sie streifte das Fahrzeug einer vorfahrtsberechtigten 20-Jährigen. Die beiden Frauen blieben unverletzt.