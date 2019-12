Hohe Auszeichnung für den Gasthof zum Adler in Leitishofen

Frank Joachim Ebner als Initiator „Historische Gasthäuser in Baden“ hat kürzlich den Wirtsläuten des Gasthofs Adler, Guido und Marianne Bücheler, als vorbildliches Haus und bekannt guter Küche eine Auszeichnung verliehen.

Der Gasthof zum „Adler“ in Leitishofen wird nunmehr seit dem Jahr 1864 in Familientradition der Bücheler geführt. Ebner erinnerte dabei, dass der Traditionsgasthof „Adler“ in Menningen-Leitishofen ein wertvolles Kulturgut mit einem sozialen Stellenwert im ländlichen Raum und im Dorfgeschehen ist. Diese Wirtshäuser gelten als Plattform für Geselligkeit, sowie Austausch aller sozialen Schichten und verkörpern einen hohen Grad an Lebensqualität bei der Bevölkerung, in die auch der Adler bis auf den heutigen Tag im Gemeinschaftsleben des Doppeldorfes Menningen-Leitishofen eingebunden ist.

Die lange Wirtetradition und eine daraus gewachsene Bodenständigkeit und Gastfreundschaft mit gleichbleibendem hohem Niveau, sei in dieser familiären Form wie im „Adler in Leitishofen“ immer seltener anzutreffen. Solches könne sich nur über Jahrzehnte und das Familienerbe entwickeln, sagt Ebner.

Im Rückblick der Geschichte, ist das Haus im Jahre 1432 urkundlich erwähnt und galt im 15. Jahrhundert als „heiliger Lehenhof“. Es war ein Speicher auf der Kirche, wohin die Frucht von diesem Hofe mit 67 Morgen Ackerland und Wiesen kam. Seit dem Jahre 1779 ist es als Gastwirtschaft bekannt, damals zum „goldenen Adler“, zu dem auch eine Landwirtschaft gehörte, die vom Vater Anton Bücheler bis zur Übernahme von Guido und Marianne Bücheler 1985 mit betrieben wurde.

Von seinen Eltern sammelte Sohn Frederik Bücheler – jetzt in sechster Generation – Praxiserfahrung, die er in Sterne-Restaurants des In- und Auslandes erweiterte und als Betriebswirt und Küchenmeister erfolgreiche Abschlüsse machte. Er und seine Eltern bilden den familiären Kern des Adler-Teams in Menningen-Leitishofen.