Hit-Hopper holen den dritten Platz

Die Schwenninger Hit-Hopper haben beim Deutschen Rock- & Pop-Preis 2018 im Kongresszentrum Siegerlandhalle in Siegen einen beachtlichen dritten Platz für das beste Arrangement 2018 belegt. Die Bewertung erfolgte aufgrund der Einsendung des Titelsongs der CD „Klassenreise“ (Der Titel der gesamten CD heißt ebenfalls Klassenreise).

2018 wurden zum 36. Mal insgesamt über 125 „Deutsche Rock- & Pop Preise“ der verschiedensten musikalischen Bereiche an herausragende Nachwuchsmusikgruppen, Nachwuchseinzelkünstler sowie zum ersten Mal durch eine Fachjury ausgewählte professionelle Musikgruppen und Einzelkünstler mit Tonträgervertrag verliehen.

In diesem Jahr wurden unter anderem Nachwuchskünstler so unterschiedlicher musikstilistischer Bereiche wie Rock, Pop, Country, Hard & Heavy, Alternative, Weltmusik, Reggae, Funk & Soul geehrt. Einziges Auswahlkriterium war dabei der künstlerische Anspruch, teilte der Veranstalter, die Deutsche Popstiftung, mit.

In ihrer kulturellen und künstlerischen Ausrichtung steht diese Kulturveranstaltung damit im bewussten Gegensatz zu bisherigen Veranstaltungszeremonien von Industrie-Preisen und TV-Anstalten. Insgesamt haben sich im Jahr 2018 1278 repräsentierte Musikgruppen und Musiker als Einzelinterpreten für dieses Kulturfestival am 8. Dezember in Siegen beworben. Die gesamte Arbeit der Bundesjury zog sich über die Monate Juli, August und September 2018 hin. Alle eingesandten CDs, Texte und Informationen wurden umfangreich eingesehen und angehört.

Siegerehrung in Siegen

Kürzlich nun fuhren die Mädchen und Jungen gemeinsam mit ihren Eltern nach Siegen zur Ehrung. Bis auf ein Kind, das krankheitsbedingt nicht mitfahren konnte, waren alle der Hit-Hopper mit ihren Eltern in Siegen. Jedes der Kinder bekam eine Urkunde mit nach Hause. Der ehemalige Macher der Hit-Hopper, Rafael Schöllhorn, erklärte im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“: „Wir sind alle sehr stolz auf diesen Preis und blicken auf eine erfolgreiche Hit-Hopper-Ära zurück, die mit dieser Auszeichnung einen krönenden Abschluss erhalten hat.“ Er dankte namens aller Hit-Hopper allen Sponsoren, welche die Hit-Hopper während ihrer Zeit unterstützt haben.

„Es war ein toller Tag“, so schwärmten die Mitglieder der Hit-Hopper, als sie am spätenAbend wieder in Schwenningen ankamen. Die Tonträger in Form der CD „Klassenreise“ sind noch bis Weihnachten in Alberts Backstub’ in Schwenningen erhältlich.